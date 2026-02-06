¡Sin límite nuclear! EU y Rusia entran a etapa sin marco legal tras expiración del tratado “New START”

Estados Unidos y Rusia han entrado en una etapa sin un marco legal que limite sus armas nucleares estratégicas, luego de que expirara el tratado New START, el último acuerdo de control de armas entre ambas potencias.

El tratado, vigente desde 2011, establecía límites numéricos para ojivas y sistemas estratégicos, pero tras su expiración, las dos naciones que concentran cerca del 85 % de las ojivas nucleares dijeron que mantendrán de manera voluntaria los compromisos mientras negocian un nuevo acuerdo.

En las conversaciones preliminares, Estados Unidos ha expresado su intención de que un nuevo pacto incluya a China, aunque Beijing ha descartado su participación por ahora.

¿Qué establecía el tratado New START?

El New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) fue firmado en 2010 por Estados Unidos y Rusia y limitaba:



Número máximo de ojivas nucleares estratégicas desplegadas

Cantidad de misiles y bombarderos estratégicos

Sistemas de lanzamiento, con mecanismos de transparencia e inspección

El acuerdo fue prolongado hasta febrero de este año, cuando finalmente expiró tras 15 años de vigencia.

(8/11) Suspensión de la participación de Rusia



El 31 de enero de 2023, Estados Unidos acusó a Rusia de violar el Tratado, por negarse a permitir inspecciones en sus instalaciones y por posponer las consultas.



El 21 de febrero de 2023, Putin anunció la suspensión de la… pic.twitter.com/2TcoOdwfAG — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 5, 2026

La expiración y su impacto

Con el fin del tratado New START, las obligaciones legales de restricción entre Washington y Moscú han dejado de tener validez formal. Aunque las partes afirmaron que seguirán cumpliendo voluntariamente con lo pactado, no existe un mecanismo jurídico que los obligue a hacerlo a partir de ahora.

Esto abre un escenario en el que las potencias nucleares podrían incrementar sus arsenales sin violar un tratado específico, y representa un cambio de paradigma en el control de armas estratégicas en el mundo.

La propuesta de Estados Unidos y la postura de China

En las negociaciones preliminares para un nuevo acuerdo, Estados Unidos ha señalado que desea que se incluya a China, uno de los pocos países con arsenal nuclear significativo fuera de la dupla Washington-Moscú.

Sin embargo, China ha expresado que no planea unirse por el momento a las negociaciones sobre control de armas nucleares, argumentando diferencias en escala y estructura de su arsenal comparado con los de Estados Unidos y Rusia.

Rusia dice que seguirá actuando como potencia nuclear responsable

El Kremlin afirmó que, pese a la expiración del tratado New START, Rusia continuará comportándose como una potencia nuclear responsable, y que el fin del acuerdo no implica un aumento automático en el despliegue de armas estratégicas .

De acuerdo con declaraciones retomadas por Reuters, el gobierno ruso señaló que la ausencia de un tratado vigente es consecuencia del deterioro de la relación con Estados Unidos (que viene desde la administración de Joe Biden), y que cualquier nuevo marco de control de armas deberá construirse bajo condiciones políticas y de seguridad distintas.

Moscú añadió que está abierto a discutir futuros mecanismos de estabilidad estratégica, siempre que estos sean recíprocos, equilibrados y tomen en cuenta sus intereses de seguridad, sin aceptar extensiones unilaterales del acuerdo anterior.

Postura de Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el fin del tratado New START representa un “momento grave para la paz y la seguridad internacional”, al dejar sin límites formales a los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia.

El secretario general de la ONU, António Guterres , señaló que por primera vez en más de cinco décadas no existe un marco que restrinja este tipo de armas entre las dos principales potencias nucleares del mundo.

Guterres urgió a ambas naciones a retomar sin demora las negociaciones para establecer un nuevo acuerdo que incluya límites verificables, reduzca riesgos y evite errores de cálculo que puedan derivar en una escalada nuclear.