¡Ataque en el Océano Pacífico! Estados Unidos lanza otro ataque contra una “narcolancha"; hubo dos fallecidos

Durante la jornada de este jueves 5 de febrero de 2026, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación de ataque directo en el Pacífico Oriental, logrando la destrucción de una "narcolancha" utilizada por organizaciones del narcotráfico.

Por instrucciones directas del General Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear interceptó la nave tras confirmar mediante labores de inteligencia que transitaba por rutas activas de traslado de drogas.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Estados Unidos lanza ataque en alta mar

De acuerdo al informe oficial del Comando Sur , el ejército utilizó tecnología de combate para neutralizar la amenaza de forma definitiva. La embarcación fue identificada mientras realizaba maniobras sospechosas en una ruta conocida por el flujo de estupefacientes hacia el norte del continente.

Al ser clasificados como operadores de una organización terrorista designada, los tripulantes fueron blanco de un ataque con misiles o armamento pesado que destruyó la nave en cuestión de segundos.

Los cárteles bajo la lupa de Trump

La clave de este incremento en la violencia militar reside en el cambio de estatus legal que impulsó Donald Trump .

Al dejar de ser tratados como simples delincuentes comunes y pasar a la categoría de narco-terroristas, el ejército de Estados Unidos ha ganado libertad operativa para emplear tácticas de guerra. Esto significa que las reglas de compromiso han cambiado: ahora, el objetivo principal es la destrucción de la infraestructura criminal y la eliminación de las amenazas antes de que lleguen a territorio estadounidense.

The United States struck a vessel in the Eastern Pacific Ocean that, according to the Pentagon, was being used to transport drugs. Two people were killed in the attack.



The US Southern Command stated that intelligence confirmed the vessel's involvement in drug trafficking… pic.twitter.com/HeuuDOjqmQ — Dr. Gevorg Melikyan (@GeorgeMelikyan) February 6, 2026

¿Cuántas personas han muerto en los ataques de Estados Unidos?

Este nuevo ataque se suma a una lista que crece rápidamente. Datos recientes indican que, desde septiembre del año pasado, al menos 126 personas han muerto en este tipo de operativos militares realizados tanto en el Caribe como en el Pacífico.

El uso de ataques con misiles en 36 misiones distintas demuestra que la fase de persecuciones marítimas ha evolucionado hacia un conflicto armado de baja intensidad donde la rendición no siempre es una opción para las tripulaciones de las narco-embarcaciones.

¿Quién se encarga de realizar los ataques?

La unidad encargada del golpe de hoy, Southern Spear (Lanza del Sur), se ha convertido en el brazo ejecutor de las misiones más agresivas del Comando Sur. Esta fuerza de tarea integra inteligencia satelital con unidades de ataque rápido, permitiendo localizar lanchas motorizadas que suelen viajar a altas velocidades para evadir radares.

¿Hubo militares estadounidenses heridos durante el ataque?

A pesar del riesgo que conllevan estas misiones en aguas internacionales, el Comando Sur subrayó que ningún miembro del personal militar resultó herido durante la operación de hoy. El uso de tecnología de ataque a distancia permite que las fuerzas estadounidenses neutralicen las embarcaciones sin necesidad de abordajes riesgosos, minimizando el peligro para los soldados. Sin embargo, este endurecimiento de las medidas sigue generando debate sobre las implicaciones legales y diplomáticas de convertir las rutas marítimas en campos de batalla.