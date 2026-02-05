“Están a punto de colapsar": Casa Blanca afirma que el gobierno de Cuba está en crisis y confirman negociaciones diplomáticas

Durante la tarde de este jueves, la tensión entre Estados Unidos y Cuba alcanzó un nuevo punto crítico tras las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , quien aseguró que el gobierno cubano se encuentra "en sus últimas etapas" y enfrenta un inminente colapso económico.

Leavitt advirtió que las autoridades de la isla deberían ser cautelosas en sus mensajes hacia el presidente Donald Trump , tras la negativa inicial de La Habana sobre la existencia de negociaciones formales.

🟡 #HechosDigital | La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Claire Leavitt, advirtió que las autoridades de Cuba deberían tener cuidado en sus declaraciones dirigidas a Estados Unidos.#FIAhn #Internacionales #EEUU pic.twitter.com/OWmTwVLe1J — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) February 5, 2026

La advertencia de la Casa Blanca: "El colapso es real"

Karoline Leavitt fue contundente durante una conferencia de prensa al señalar que han comenzado conversaciones con autoridades cubanas, a pesar de las desmentidas de algunos funcionarios isleños. La Casa Blanca sostiene que la debilidad económica de Cuba , ocasionada por las nuevas sanciones, coloca al régimen en una posición de extrema fragilidad.

La administración Trump ha enviado un mensaje claro: el tiempo se agota para el gobierno actual y cualquier acercamiento debe reconocer la realidad del deterioro que vive la nación caribeña.

Díaz-Canel abre la puerta para negociación con Estados Unidos

En una conferencia con medios, el mandatario cubano abrió la puerta a las negociaciones con Estados Unidos y detalló que existe una "agenda grande" de temas que podrían beneficiar a ambos pueblos si se tratan con respeto mutuo.

Entre los puntos que Cuba está dispuesta a debatir se encuentran la migración, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la colaboración científica. Díaz-Canel enfatizó que los cubanos no odian al pueblo estadounidense y que es posible construir una relación civilizada que respete la autodeterminación de la isla.

"Cuba está a punto de colapsar"



La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advierte al régimen de Díaz Canel:



“Deberían ser más inteligentes en sus declaraciones hacia Trump”pic.twitter.com/zqesNzN4Ey — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 5, 2026

Cuba bajo presión de la Casa Blanca tras captura de Maduro

El contexto que obliga a Cuba a buscar este diálogo es la reciente captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro . Con este evento, la isla perdió su principal fuente de energía, lo que ha paralizado sectores sensibles como hospitales y escuelas.

La Casa Blanca no solo ha bloqueado el crudo venezolano, sino que ha amenazado con impuestos a países como México si continúan suministrando petróleo a Cuba, dejando a la isla en un aislamiento energético.

Cuba traza línea y dice no estar dispuesto a negociar ciertos temas

A pesar de la urgencia económica, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aclaró que existen temas no negociables. Cuba no está dispuesta a discutir su sistema político ni su Constitución bajo la mesa de diálogo con Trump.

¿Qué pasará con Cuba?

Mientras Leavitt afirma que la diplomacia está en marcha y Trump asegura haber hablado con líderes de la isla, el gobierno cubano insiste en que aún no se establece un "diálogo bilateral" formal, sino apenas intercambios de mensajes de alto nivel.