Estados Unidos envía 6 millones de dólares a Cuba, ¿por qué?

Este jueves 5 de febrero de 2026, Estados Unidos anunció el envío de 6 millones de dólares adicionales en asistencia directa para Cuba, elevando la ayuda humanitaria tras el paso del huracán "Melissa" .

Este apoyo, que consiste en productos básicos empaquetados en Miami, será canalizado exclusivamente a través de la Iglesia Católica y Cáritas, utilizando a representantes de las parroquias locales para la entrega mano a mano.

🚨#AlertaADN



Estados Unidos anuncia la entrega de 6 millones de dólares adicionales en asistencia directa para el pueblo de Cubahttps://t.co/MyY1hUTptX pic.twitter.com/ugsNfjjoNh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 5, 2026

Segundo envío de Estados Unidos a Cuba

El método de entrega elegido por Estados Unidos busca saltarse cualquier burocracia estatal. Al igual que el primer envío de 3 millones de dólares, estos nuevos recursos se transportarán desde Florida directamente a las comunidades más necesitadas.

La estrategia de usar a la Iglesia Católica ha demostrado ser, según la Casa Blanca, la forma más efectiva de garantizar que el apoyo llegue a quienes perdieron todo tras el huracán, sin que el Estado cubano pueda utilizar los víveres con fines de control social.

"Están a punto de colapsar": Casa Blanca sobre Cuba

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó con dureza al primer envío, calificando el gesto como una maniobra "oportunista". El gobierno de Díaz-Canel sostiene que cualquier ayuda extranjera debe ser organizada y canalizada a través de las autoridades gubernamentales oficialmente responsables.

Para el régimen, entregar ayuda de forma independiente es una violación a su soberanía y una herramienta de "manipulación política" disfrazada de humanismo que busca desestabilizar aún más su gestión.

Today, the @StateDept announced an additional $6 million in direct assistance to the Cuban people. This assistance will be delivered without regime involvement, building on our partnership with the Catholic Church and Caritas developed in the wake of Hurricane Melissa. pic.twitter.com/ezpAACQ1qG — USForeignAssist (@USForeignAssist) February 5, 2026

La Iglesia Católica es el medio por el que Estados Unidos envía ayuda

Aunque la Iglesia ha servido de puente, su papel es delicado. El gobierno cubano ha dejado claro que, si bien aceptan la participación de organizaciones religiosas con experiencia, no permitirán que se ignoren las estructuras del Estado.

La advertencia de la administración Trump es contraria: si el régimen obstaculiza el trabajo de los obispos y párrocos, habrá consecuencias directas.

Estados Unidos manda advertencia: "Estamos vigilando"

La Casa Blanca cerró su anuncio con una postura de máxima alerta. Washington asegura tener la capacidad de enviar mucho más apoyo si el "régimen corrupto" lo permite, pero subrayó que no tolerará que la ayuda sea utilizada como moneda de cambio por el Partido Comunista.

Reporter: The Cuban government is denying what President Trump said about them already holding talks. How would you respond to that?

⁰@PressSec: “I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their… pic.twitter.com/vLi84anlcS — Department of State (@StateDept) February 5, 2026

El colapso energético de Cuba presiona la mesa de diálogo

La urgencia de esta ayuda ocurre en un escenario de desastre económico. La portavoz Karoline Leavitt señaló hoy que el gobierno cubano está "están a punto de colapsar", debido a la falta de combustible que ha paralizado escuelas y hospitales. Esta debilidad, provocada por las nuevas sanciones y la caída del suministro venezolano, ha forzado contactos diplomáticos que La Habana intenta minimizar.

Estados Unidos asegura que el tiempo se agota y que cualquier negociación debe partir del reconocimiento del deterioro real que vive la isla.