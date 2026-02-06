Habrá cierres de calles y cambio en el transporte por el Super Bowl 2026; ¿cómo llegar al Levi’s Stadium?

El próximo domingo 8 de febrero de 2026, el mundo pondrá sus ojos en el Levi’s Stadium para la edición LX del Super Bowl , un evento que no solo traerá emoción deportiva, sino también una compleja reconfiguración del tráfico en Santa Clara, California.

Las autoridades locales han anunciado un operativo de movilidad masivo que incluye el cierre total de avenidas principales alrededor del estadio y perímetros de seguridad estrictos que afectarán tanto a residentes como a los miles de aficionados que viajarán a la zona de la Bahía.

Calles cerradas en Santa Clara por el Super Bowl: ¿Por dónde no podrás pasar?

El cinturón de seguridad alrededor del estadio será impenetrable para vehículos sin acreditación. Las vialidades que permanecerán cerradas desde las primeras horas del domingo incluyen la emblemática Great America Parkway (entre Mission College Blvd y Highway 237) y Tasman Drive. También se esperan cortes intermitentes en San Tomas Expressway.

Se recomienda a los conductores locales utilizar Lafayette Street o Lawrence Expressway como rutas alternas para cruzar la ciudad de norte a sur y evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

Cambios de horario y rutas en el transporte público

Para incentivar el uso de medios masivos, el sistema de Tren Ligero (VTA) operará con horarios extendidos y frecuencias de paso de alrededor de 5-7 minutos antes y después del partido. Por su parte, Caltrain habilitará trenes "expreso" desde San Francisco y San José que conectarán directamente con la estación de Mountain View, donde los usuarios podrán transbordar al tren ligero hacia el estadio.

Es importante recordar que las estaciones más cercanas al recinto podrían tener flujos de salida controlados para evitar aglomeraciones en los andenes.

¿Cómo llegar al Levi’s Stadium si vas al Super Bowl?

Si tienes la suerte de tener un boleto, la regla de oro es: llega temprano. El acceso al estadio para el Super Bowl suele tomar el doble de tiempo que un juego de temporada regular debido a los controles biométricos y de seguridad.

La mejor ruta es utilizar el transporte público, ya que los servicios de plataformas tendrán puntos de "drop-off" situados a casi 20 minutos de caminata del estadio. Si decides ir en tren, asegúrate de comprar tu pase digital con antelación para evitar filas en las máquinas expendedoras.

Estacionamientos y acceso para personas con movilidad limitada

Para este evento, no habrá venta de estacionamiento el día del juego ; todos los espacios en los lotes oficiales del Levi’s Stadium deben estar reservados con semanas de anticipación. Para las personas con discapacidad, se han habilitado lanzaderas especiales (shuttles) desde lotes remotos que permitirán un acceso más cercano a las puertas principales.

Las autoridades advierten que cualquier vehículo estacionado ilegalmente en vecindarios residenciales aledaños será remolcado de inmediato sin previo aviso.