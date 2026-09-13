¿Se acerca la tormenta tropical “Odalys”? Se forma la depresión tropical Quince-E

El clima en México sigue con cambios drásticos para este mes de septiembre en el océano Pacífico. Hace unos días se formó la tormenta tropical "Norbert" que sigue su paso a mar adentro y se aleja de México, aunque eso no significa que los fenómenos no van a dejar de surgir. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional, alertaron sobre la formación de la depresión tropical Quince-E; ¿se va a formar la tormenta tropical "Odalys"?

Esto es lo que se sabe de su ubicación y las probabilidades que tiene de evolucionar.

¿Dónde está la tormenta tropical "Norbert"?

La tormenta "Norbert" sigue perdiendo fuerza en mar abierto sin representar ningún peligro para el país.



Ubicación: Se encuentra a más de 2 mil 200 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur .

Se encuentra a más de al oeste-suroeste de . Evolución: Se desplaza hacia el oeste y se prevé que para el 15 de septiembre se degrade a remanentes post-tropicales a más de 3 mil kilómetros de Ensenada, Baja California.

¿Dónde está la nueva depresión tropical Quince-E?

Este domingo 13 de septiembre las autoridades confirmaron la formación de la depresión tropical Quince-E.

Su centro está a 990 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Por ahora no ocasiona efectos en México.

🌀 Se ha formado la #DepresiónTropical Quince-E. Su centro se localiza a casi mil km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no afecta al territorio mexicano. pic.twitter.com/UXoQJ4ccL7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 13, 2026

¿Cuándo se podría formar la nueva tormenta tropical?

Las autoridades informarouen, horas antes, que la zona de baja presión tenía condiciones muy favorables para fortalecerse en poco tiempo.



En 48 horas: Tenía un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico.

Tenía un para desarrollo ciclónico. En 7 días: Su probabilidad de evolución llegó hasta el 90% .

Su probabilidad de evolución llegó hasta el . Fecha estimada: De mantener este ritmo, el sistema podría convertirse oficialmente en tormenta tropical entre el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.

¿Cuál sería el nombre de la nueva tormenta tropical?

Siguiendo la lista oficial de nombres asignados para la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Océano Pacífico, de alcanzar la categoría de tormenta tropical, este sistema recibirá el nombre de "Odalys".

Monitorean posible trayectoria de la tormenta

Aunque la baja presión avanza hacia el oeste, los meteorólogos revisan su velocidad y trayectoria para determinar si su humedad afectará con oleaje o lluvias a los estados del noroeste mexicano durante los próximos días.