¿Se acercan huracanes a México? Se activa el Pacífico por posible formación de zonas de baja presión

Ni un día de paz para el océano Pacífico, donde a principios de mes se formó la triada de huracanes y ahora nuevamente hay vigilancia ante la posible formación de zonas de baja presión con potencial ciclónico.

Cabe recordar que esta cuenca se ha mantenido muy activa durante los últimos meses debido a la influencia de “El Niño”, un fenómeno que evoluciona muy rápido en las aguas calientes del Pacífico ecuatorial.

¿Se podrían formar huracanes en México? Potencial ciclónico de estas zonas de baja presión

La Conagua informó a través de sus redes sociales que se mantiene monitoreo permanente por la posible formación de dos sistemas que podrían evolucionar a tormenta tropical la próxima semana (solo si las condiciones lo permiten).

El primero se localiza al sur de Jalisco, Colima y Michoacán, además de que mantiene un 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Debido a que se encuentra mar adentro, es muy posible que evolucione a ciclón a inicios de la próxima semana, sin que por el momento genere efectos en México.

La segunda posible zona de baja presión se ubica al suroeste de la península de Baja California, que incrementó a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Se prevé la formación de dos zonas de #BajaPresión, en la cuenca del #Pacífico. La primera al sur de las costas de #Jalisco, #Colima y #Michoacán, y la segunda al suroeste de la #PenísulaDeBajaCalifornia. Ve los detalles de la información ⬇️ pic.twitter.com/Fh9BaBeWBG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2026

¿Cuántos huracanes se han formado en México durante la temporada?

Todavía es muy temprano para cantar victoria, pero en lo que va de la temporada 2026 ningún huracán ha tocado tierra en México, ya que los ciclones que se han formado han sido mar adentro del Pacifico.

Mientras que en el Atlántico, solo cinco sistemas han alcanzado la categoría de tormenta tropical, a pesar de que septiembre es históricamente el mes en el que se forman más ciclones en esta parte del Golfo de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se han registrado 19 ciclones tropicales con nombre entre las dos cuencas:

Pacifico:



Fausto

Genevieve

Lala (cerca de Hawaii)

Karina

Lowell

Marie

Estos seis son los únicos sistemas que han llegado a categoría de huracán en lo que va de la temporada.

Atlántico

En el Atlántico, hasta el corte de esta nota, solo se han formado estas tormentas tropicales:

