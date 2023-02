¡Ya es suficiente! dice padre que tiene 102 hijos en Uganda

En Uganda, un hombre de 68 años de edad es padre de 102 hijos, por lo que dice que ya es necesario dejar de traer más niños al mundo: “he aprendido la lección de mi actitud irresponsable”.

El padre de 102 hijos reconoce que cada día le cuesta más satisfacer las necesidades de su familia e incluso no puede recordar los nombres de sus vástagos, por lo que solo recuerda el del mayor y el menor.

“Solo me acuerdo de los nombres del primero que nació y del último, no me acuerdo de la mayoría de los otros. Son sus madres las que me ayudan a identificarlos”, señala.

A los 68 años, Musa Hasahya Kesera tiene 12 esposas, 102 hijos, (el mayor de 50 años, el menor de 10) y 578 nietos.

Aunque en su aldea en Uganda es toda una atracción por la gran familia que posee, el hombre asegura que es momento de parar, por lo que 10 de sus 12 esposas toman anticonceptivos, pero él no se cuida.

¿Cómo vive el padre con sus 102 hijos y 12 esposas?

El padre junto a sus esposas e hijos vive en una casa deteriorada con tejado de chapa y varias cabañas de adobe. Actualmente, el hombre está desempleado, por lo que se ha vuelto complicado mantener estable a su gran familia.

“Con mi débil salud y menos de una hectárea de tierra para una familia grande, dos de mis esposas se han ido porque no podía satisfacerlas en lo más esencial como la comida, educación o ropa”, dijo.



La familia de Kesera hace tareas domésticas para sus vecinos con la intención de ganar algo de dinero y que todos puedan comer, aunque sea un alimento al día.

Zabina, la tercera esposa de este hombre, relata que “apenas tenemos comida suficiente. Estamos obligado a dar de comer a los 102 hijos una vez o dos en los días buenos”.

Ouganda : Musa Hasahya Kesera est le père de 102 enfants et peine à subvenir à leurs besoins, ou même à se souvenir de leurs prénomshttps://t.co/twQRkxrS4X — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) February 2, 2023

¿Cómo creció la familia de Kesera en Uganda?

El primer hijo de Kesera nació en 1973, un años después de su primer matrimonio, pero poco a poco la familia fue aumentando hasta llegar a 102 hijos.

“Como solo éramos dos hijos, mi hermano, mis padres y mis amigos me aconsejaron que me casara con varias mujeres para tener muchos hijos y aumentar nuestro patrimonio familiar”, explica.

Así fue como aceptó a una segunda esposa, luego a la tercera hasta que llegó a 12 mujeres, pero solo siete siguen viviendo con él, dos lo dejaron y tres viven en otro lado para poder trabajar y ayudar con los gastos.