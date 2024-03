¿Y la SEP apá? Padres de familia construyen su propia escuela en Berriozábal, Chiapas

Un grupo de padres de familia optó por construir una escuela para sus hijos en el municipio de Berriozábal, pero por no tener escrituras, las autoridades no le destinan recursos a este centro educativo en Chiapas.

"¿Y les gusta tomar clases así? ¡No!, con mucho calor no, por eso las mamás están cooperando para otros dos ventiladores porque ese… no sirve… sí sirve, pero nada le da a los de en medio, pero no le da a los demás, y lo da muy lento”. Así toman clases los niños de la primaria Carmen Serdán en el municipio de Berriozábal.

Es el fraccionamiento Ciudad Maya, una colonia con todos los servicios municipales, de fácil acceso, es decir, no es una zona de alta marginación. Pero esta escuela, ha estado en el abandono por parte de las autoridades desde su fundación, hace siete años.

Mónica Chávez, madre de familia le comenta a Fuerza Informativa Azteca que:"Nosotros como padres de familia hemos cooperado para construir los salones, como ve son de tarimas y nosotros lo que exigimos es una escuela digna para nuestros hijos”.

Las autoridades señalan que la escuela no tiene las escrituras de este predio donado por la constructora del fraccionamiento, por eso, no pueden destinar recursos para mejorarla.

Roberto Jiménez, un estudiante de quinto grado dice que:"No tanto porque es de pura madera y block y se puede quemar todo y pues así…pero a pesar de todo tu le estas echando ganas…sí… para salir adelante”.

A pesar de las condiciones aquí nadie pierde el ánimo profesores, alumnos, así tomas las clases de educación física, en la tierra y con el fuerte sol a todo lo que da.

“Por ejemplo abril nos llega casi hasta los 40 grados abajo del sol, hay niños que se han quejado de dolor de cabeza deshidratación, y a parte en la tierra, hay mucho polvo a veces los niños se enferman de la garganta, les da gripa, tos, de los ojos”, cometa Arely Ramírez, quienes una profesora de Educación Física.

La escuela tiene clave de la Secretaría de Educación Federal, sus profesores son de base, pero son los padres de familia y los mismos maestros los que están haciendo la “vaquita” para juntar el dinero de las escrituras y ver si así, les arreglan su escuela.