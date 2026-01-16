Atacan a balazos a dos elementos de la Fiscalía en Jiutepec, Morelos; uno murió

La tarde de este jueves, el municipio de Jiutepec, Morelos , se convirtió en escenario de un enfrentamiento armado que paralizó a la comunidad. Alrededor de las 17:30 horas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) (órgano dentro de la Fiscalía General de cada estado en México) fueron sorprendidos por civiles armados mientras realizaban labores de inteligencia.

El ataque ocurrió entre las colonias Campestre y La Rosa, dejando como saldo trágico a un oficial fallecido y a otro agente trasladado al hospital con heridas graves.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Morelos?

Los agentes se encontraban cerca de la glorieta conocida como "Gardenias" cuando fueron interceptados por sujetos en vehículos sospechosos. Según testigos, los agresores bajaron rápidamente y dispararon armas de grueso calibre contra la unidad de los investigadores.

De acuerdo a medios locales, el ruido de los disparos, que duró varios minutos, obligó a los vecinos a tirarse al suelo y buscar refugio dentro de sus casas y negocios, describiendo la escena como una "zona de guerra".

Paramédicos atienden a elementos de la Fiscalía

Tras el cese de los disparos, paramédicos llegaron al lugar para auxiliar a las víctimas . Lamentablemente, confirmaron que uno de los agentes ya no presentaba signos vitales. Su compañero fue rescatado del vehículo y trasladado de urgencia bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Por parte de los atacantes, se reportó que uno de ellos también resultó herido por la respuesta de los oficiales, pero sus cómplices lograron subirlo a un auto y escapar del sitio.

A través de la Fiscalía General del Estado de Morelos se confirmó el homicidio de un Agente de Investigación Criminal y otro más resultó herido, esto luego de ser atacados con arma de fuego en Jiutepec. pic.twitter.com/Pz8chuSRHR — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) January 16, 2026

Autoridades en Morelos despliegan operativo

Minutos después del atentado, se activó el "Código Rojo" en la zona. Elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo por tierra para localizar a los responsables. Los peritos trabajaron durante horas recolectando casquillos y evidencias balísticas en el pavimento, mientras que la zona fue acordonada totalmente, afectando el tráfico y la rutina de los habitantes de Jiutepec.

La respuesta oficial de la Fiscalía de Morelos

La Fiscalía de Morelos emitió un comunicado condenando el ataque, calificándolo como un acto "artero" y cobarde. La institución aseguró que la agresión no quedará impune y expresó sus condolencias a la familia del oficial fallecido.