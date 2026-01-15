Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Dónde hacer el prerregistro, módulos disponibles y fecha límite para tramitarla

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco comenzó a generar interés desde el pasado 12 de enero, al convertirse en una nueva herramienta que busca simplificar el acceso a apoyos sociales, servicios públicos y operaciones financieras en el estado. El objetivo es claro: concentrar en un solo plástico distintos beneficios que antes se gestionaban por separado, reduciendo trámites, filas y confusión para las y los jaliscienses.

¿Para qué sirve la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco y qué beneficios concentra en un solo plástico?

De manera sencilla, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco permitirá a sus beneficiarios recibir apoyos del Gobierno estatal , usar el transporte público, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco y realizar operaciones como pagos, transferencias y ahorro.

Este nuevo sistema pretende agilizar procesos y asegurar que los recursos lleguen de forma directa, segura y transparente a quienes los necesitan.

¿Cómo hacer el prerregistro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco y qué requisitos te pedirán?

Para tramitarla, el proceso inicia con un prerregistro , el cual puede realizarse en línea o de manera presencial. Los requisitos son básicos: contar con INE vigente con domicilio en Jalisco, CURP, número de teléfono y correo electrónico.

El prerregistro en línea se realiza ingresando al portal oficial, donde se capturan los datos personales y se agenda una cita. Posteriormente, la persona recibe un correo con la confirmación del trámite y la ubicación del módulo asignado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TARJETA ÚNICA JALISCO REGISTRO: ¿LOS MENORES PUEDEN TRAMITARLA Y QUÉ BENEFICIOS SÍ APLICAN?

¿Dónde están los módulos para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco y hasta cuándo hay fecha límite?

Quienes prefieran hacerlo de forma presencial pueden acudir a alguno de los módulos habilitados en Guadalajara y municipios metropolitanos, donde se brinda acompañamiento para completar el prerregistro.

Entre los puntos disponibles se encuentran:



Oficinas del INEEJAD en la colonia Obrera y Americana; la Secretaría de Igualdad Sustantiva en el Centro de Guadalajara.

Centros de Justicia para las Mujeres en Federalismo, Jardines Alcalde, Tlaquepaque y Tlajomulco

Sedes COBAEJ en Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Zapotlanejo y Tlajomulco.

Eecaudadoras estatales, Ciudad Judicial, CODE, FIPRODEFO y dependencias como Turismo y FEPAJ, con direcciones específicas en la Zona Metropolitana.

La fecha límite para realizar el prerregistro es clave: la plataforma se encuentra habilitada a partir del 12 de enero hasta finales del mes de marzo, y las autoridades recomiendan completar el trámite lo antes posible para asegurar la cita y evitar saturaciones conforme avance el proceso. Una vez validada la información y concluida la cita presencial, la tarjeta se entrega directamente en el módulo asignado.

Con esta estrategia, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco busca convertirse en una herramienta práctica, accesible y centralizada, pensada para facilitar la vida diaria de miles de personas y ordenar el acceso a los programas sociales en el estado.