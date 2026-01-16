Confirman cierres viales indefinidos en Texcoco: calles afectadas
El municipio de Texcoco, en el Estado de México, tendrá cierres viales indefinidos por trabajos de obra. Consulta aquí la lista de las calles afectadas.
El municipio de Texcoco, en el Estado de México, anunció una serie de cierres viales en varias calles debido a obras de infraestructura pública.
Las autoridades locales informaron que las vialidades permanecerán cerradas sin fecha de reapertura, lo que complicará la movilidad de conductores y peatones.
Calles afectadas por los cierres viales en Texcoco
Consulta aquí cuáles serán las calles afectadas para que puedas planear tu salida y llegada con rutas alternas y así evitar retrasos en tu viaje.
Las autoridades del municipio anunciaron el cierre de los siguientes tramos en Texcoco:
Calle Manuel González
- Desde Calle 16 de Septiembre a Calle Juárez
- Desde Calle 2 de Marzo a Calle 16 de Septiembre
Si te toca circular por estas zonas, toma tus precauciones para prevenir tiempos de traslado y considera rutas alternas para garantizar la movilidad en horas pico.
Anuncian horario de cierre de calles en Texcoco por obras
La Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco precisó que el cierre de las vialidades se llevará en ciertos horarios y días, los cuales serán:
- Días y Horarios de cierres viales:
De lunes a sábado de las 08:00 horas a las 18:00 horas
Alternativas viales por cierre de calles en Texcoco
Si en tu ruta tienes contemplada pasar por la Calle Manuel González, las alternativas viales ante el cierre por obras son:
Calle Allende
Calle Arteaga
Francisco Javier Mina
Policía implementará operativo vial ante calles cerradas en Texcoco
Debido a los trabajos de obras realizados por las distintas direcciones en Texcoco, se mantendrán cerradas de manera indefinida las vialidades y cruces del municipio, pero la policía desplegará un operativo para agilizar la movilidad.
Los oficiales de tránsito estarán desplegados en los distintos puntos con el objetivo de prevenir accidentes y agilizar las vialidades.
Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones necesarias y utilizar las vías alternas durante los trabajos para facilitar las labores y evitar contratiempos.