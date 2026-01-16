El municipio de Texcoco, en el Estado de México, anunció una serie de cierres viales en varias calles debido a obras de infraestructura pública.

Las autoridades locales informaron que las vialidades permanecerán cerradas sin fecha de reapertura, lo que complicará la movilidad de conductores y peatones.

Calles afectadas por los cierres viales en Texcoco

Consulta aquí cuáles serán las calles afectadas para que puedas planear tu salida y llegada con rutas alternas y así evitar retrasos en tu viaje.

Las autoridades del municipio anunciaron el cierre de los siguientes tramos en Texcoco:

Calle Manuel González



Desde Calle 16 de Septiembre a Calle Juárez

Desde Calle 2 de Marzo a Calle 16 de Septiembre

Si te toca circular por estas zonas, toma tus precauciones para prevenir tiempos de traslado y considera rutas alternas para garantizar la movilidad en horas pico.

¿Qué calles de Texcoco estarán cerradas de manera indefinida?|Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco

Anuncian horario de cierre de calles en Texcoco por obras

La Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco precisó que el cierre de las vialidades se llevará en ciertos horarios y días, los cuales serán:



Días y Horarios de cierres viales:

De lunes a sábado de las 08:00 horas a las 18:00 horas

Alternativas viales por cierre de calles en Texcoco

Si en tu ruta tienes contemplada pasar por la Calle Manuel González, las alternativas viales ante el cierre por obras son:

Calle Allende

Calle Arteaga

Francisco Javier Mina

Policía implementará operativo vial ante calles cerradas en Texcoco

Debido a los trabajos de obras realizados por las distintas direcciones en Texcoco, se mantendrán cerradas de manera indefinida las vialidades y cruces del municipio, pero la policía desplegará un operativo para agilizar la movilidad.

Los oficiales de tránsito estarán desplegados en los distintos puntos con el objetivo de prevenir accidentes y agilizar las vialidades.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones necesarias y utilizar las vías alternas durante los trabajos para facilitar las labores y evitar contratiempos.

