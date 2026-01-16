Le disparan para robarle un millón de pesos en plena plaza comercial de Toluca, Edomex

Se registró un violento asalto en el Estado de México , esta vez el escenario fue la Plaza San Fermín, en Toluca. El atraco duró apenas unos segundos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a un hombre que iba a realizar un depósito bancario por la cantidad aproximada de un millón de pesos.

Asalto en Toluca queda captado en video

El ataque ocurrió a solo unos pasos de llegar a la sucursal bancaria, el cual quedó registrado por las cámaras de videovigilancia, el cual muestra la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el crimen organizado. La víctima, quien portaba el efectivo en una maleta, fue abordada justo antes de ingresar.

En las grabaciones se observa cómo uno de los delincuentes desciende de la motocicleta y comienza a jalonear con fuerza la mochila de la víctima. A pesar de los intentos del hombre por proteger su dinero , el criminal no dudó en disparar un arma de fuego, impactando al cuentahabiente en una de sus extremidades. Todo esto ocurrió en menos de cinco segundos.

¡Indignante!🚨 VIOLENTO ASALTO EN TOLUCA: Roban un millón de pesos a cuentahabiente 😡



La delincuencia no da tregua en la capital mexiquense. Un habitante fue despojado de un millón de pesos tras realizar un retiro en un banco de la colonia Vértice pic.twitter.com/FccwjDgQFZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 15, 2026

Tras el disparo y con el botín en sus manos, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. Al lugar arribaron paramédicos para trasladar al herido a un hospital cercano; hasta el momento, su estado de salud permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya integran la carpeta de investigación.

La inseguridad en el Edomex: 41 asaltos al día según cifras oficiales

Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una crisis de seguridad que afecta a miles de mexiquenses. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2025 se registraron casi 14 mil robos a transeúntes en el Estado de México. Esto significa que en promedio se registraron más de 41 asaltos al día.

Estas cifras oficiales coinciden con el sentir de la ciudadanía en Toluca. Vecinos y usuarios de la Plaza San Fermín han manifestado su temor de transitar por la zona, especialmente durante la noche o al realizar operaciones bancarias de nómina. "La zona es peligrosa... nos ha tocado venir en la noche y ni policías hay", señaló a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca un residente local ante la falta de patrullaje preventivo.

La zona de los hechos fue acordonada por elementos estatales y contó con el apoyo de la Guardia Nacional para el levantamiento de indicios. Sin embargo, la exigencia ciudadana es clara: se requiere mayor presencia policial y estrategias de inteligencia para frenar la ola de robos que azota a la capital mexiquense.

¿Qué hacer en caso de una situación de riesgo como el asalto en Toluca?

Ante el incremento de asaltos a cuentahabientes, las autoridades recomiendan: