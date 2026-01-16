Bloqueos por la desaparición del profesor Leonardo Escobar: esta es la hora y las vialidades afectadas

La desaparición del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor vinculado a la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero), continúa generando preocupación en ese estado, luego de que ha transcurrido 13 días sin que exista información clara sobre su paradero. Ante esta situación confirman bloqueos en Bulevar del Niño Poblano.

¿Hora y fecha del bloqueo por las personas desaparecidas en Puebla?

El académico fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero de 2026 en el municipio de Apodaca, Nuevo León, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de esa entidad.

Ante la falta de respuestas oficiales, la Universidad Iberoamericana Puebla difundió un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que anunció que este viernes 16 de enero de 2026 la comunidad universitaria encabezará una movilización pacífica para exigir la presentación inmediata y con vida del Dr. Escobar Barrios.

Este viernes 16 de enero, a partir de las 10:00 horas, habrá bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano. Invitamos a tomar precauciones viales y a sumarse a exigir justicia para Leonardo Escobar y las más de 130,000 personas desaparecidas en el país. pic.twitter.com/Ag9CUy5GuD — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 15, 2026

Como parte de esta acción, se informó que a partir de las 10:00 horas se realizarán bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano, a la altura del campus universitario.

En el mismo comunicado, la institución hizo un llamado a la ciudadanía poblana a tomar precauciones viales y a planificar con anticipación sus traslados, debido a las afectaciones que esta manifestación podría generar en una de las principales vialidades de la zona.

Asimismo, la universidad invitó a la sociedad a sumarse a esta exigencia colectiva, que no solo busca visibilizar el caso de Leonardo Escobar, sino también la grave problemática de las desapariciones en el país.

¿Cómo desapareció el profesor de la universidad de Puebla en Monterrey?

Leonardo Ariel Escobar Barrios tiene 42 años, es de nacionalidad colombiana y su caso ha cobrado especial relevancia debido al contexto en el que ocurrió su desaparición.

Según informó el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), el profesor habría sido presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey, sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias ni el destino posterior del académico.

La Ibero Puebla subrayó que esta movilización se enmarca en una demanda más amplia de justicia y verdad, recordando que en México existen más de 130 mil personas desaparecidas.