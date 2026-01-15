Apagón provoca corte de agua y luz en estas colonias de Mérida HOY: Lista completa y cuándo se restablece el servicio

Un apagón de última hora registrado este 15 de enero provocó un corte de luz que derivó también en un corte de agua en amplias zonas de la ciudad, encendiendo la alerta entre habitantes de distintas colonias de Mérida. Desde las primeras horas del día, la falla eléctrica impactó directamente la operación de infraestructura clave, lo que obligó a una reparación de emergencia, con movilización de trabajadores y personal técnico para intentar normalizar el suministro lo antes posible.

De acuerdo con información oficial de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) , la interrupción de energía afectó el funcionamiento de la planta Mérida III, una de las más importantes para el abasto, lo que generó baja presión o suspensión total del servicio en múltiples colonias, fraccionamientos y privadas de Mérida.

Mientras el problema eléctrico persista, el corte de agua continuará de forma intermitente en varios sectores de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que las afectaciones se concentran principalmente en zonas del norte, oriente y nororiente, donde miles de familias han visto alteradas sus actividades diarias por la falta simultánea de luz y agua.

Fraccionamientos de Mérida con corte de agua HOY

Entre los fraccionamientos con reportes activos de corte de agua se encuentran:



Ampliación Las Brisas, Bosques de Altabrisa, Bosques de Oriente, Brisas del Norte, Chuminópolis, Del Carmen, Del Parque, Emilio Portes Gil, Fidel Velázquez, Gran Royal Altabrisa II, Las Palmas, México Norte, Montealbán, Montevideo, Pinos del Norte, Pinos Etapa II, Vergel I y II, Wallis y San Ramón, además de diversas privadas habitacionales.

Colonias de Mérida afectadas por el apagón y la falta de agua



En cuanto a colonias, la lista incluye Los Reyes, Manuel Ávila Camacho II, Montebello, Nueva Pacabtún, Pacabtún, Salvador Alvarado Oriente, San Juan Grande, San Antonio Cucul y San Antonio Kaua IV. En todas ellas se reportan afectaciones tanto por el corte de luz como por la baja de agua.

¿Cuándo vuelve la luz y el agua en Mérida?

Las autoridades señalaron que el restablecimiento dependerá de la recuperación total del servicio eléctrico. En paralelo, se realizan trabajos en una bomba sumergible del sistema Algarrobos, con la expectativa de que el suministro comience a regularizarse a partir de las 14:00 horas, de forma gradual, en las colonias de Mérida afectadas.

Mientras tanto, se recomienda a la población tomar precauciones ante este apagón, mantenerse atenta a los avisos oficiales y hacer un uso responsable del agua hasta que el servicio se normalice por completo