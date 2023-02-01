¿Cuáles son los países más y menos corruptos de Latinoamérica?

Transparencia Internacional publicó el último reporte sobre los países más y menos corruptos de Latinoamérica durante el 2022. La organización explicó que América obtuvo un promedio de 43 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

Añadió que los altos niveles de corrupción en Latinoamérica se debe a la falta de acciones audaces y decisivas para combatir este problema, el no fortalecer a las instituciones públicas alimenta las actividades delictivas, socavando la democracia y los derechos humanos.

Transparencia Internacional detalló que en los últimos años ningún país de Latinoamérica mostró mejoras significativas para combatir la corrupción. Desde 2016, 27 de 32 países de la región tienen niveles de corrupción estancados.

🔴 OUT NOW! The Corruption Perceptions Index 2022 shows that most of the world continues to fail to fight corruption: 95% of countries have made little to no progress since 2017. Check it out! — Transparency International (@anticorruption) January 31, 2023

¿Cuáles son los países más corruptos de Latinoamérica?

Los países que encabezan la lista de las naciones con mayor corrupción en Latinoamérica son: Venezuela con un puntaje de 14/100, Haití 17/100 y Nicaragua 19/100. Mientras que los países mejor calificados fueron: Uruguay 74/100, Canadá 74/100 y Estados Unidos 69/100.

En Venezuela, el país más corrupto de Latinoamérica, los negocios ilegales representaron el 21 por ciento de su PIB de 2021: los grupos criminales ejercen un amplio control sobre las operaciones de extracción de oro.

El informe indicó que en países como Honduras (23 puntos), Guatemala (24) y Perú (36) los delincuentes ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos políticos, financian campañas electorales o hasta se postulan para cargos públicos.

En otros países como Colombia (39), México (31) y Brasil (38) reportaron el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos.

¿En qué lugar se encuentra México?

México tiene 31 puntos en Latinoamérica y en el ranking global se posiciona en el lugar 126 de 180 países (donde el 180 es el más corrupto, 1 el menos corrupto).

Este es el tercer año consecutivo en el que México se mantiene con 31 puntos, lo que demuestra que no ha mejorado ni empeorado en cuanto a corrupción.

