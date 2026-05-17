Lista de países donde ya no se come carne de perro: se suma Corea del Sur

Corea del Sur dio un paso al sumarse a la lista de países donde ya no se consume carne de perro, una práctica que durante décadas formó parte de ciertas tradiciones, pero que en años recientes ha sido cada vez más cuestionada.

Este cambio no solo responde a una creciente presión social y cultural dentro del país, sino también a una tendencia global que busca redefinir la relación entre las personas y los animales. Este ajuste coloca al país junto a otras naciones que han dejado atrás este consumo.

Lista de países donde ya no se consume carne de perro

Corea del Sur se sumó recientemente a la lista de países donde ya no se consume carne de perro, tras aprobar una legislación que eliminará esta práctica de forma gradual hacia 2027.

En los últimos años, distintos países han dejado atrás esta práctica, mediante leyes que eliminan su comercialización.

Países donde no se consume carne de perro:



Corea del Sur

Taiwán

Hong Kong

Singapur

Estados Unidos

Canadá

México

Francia

Alemania

España

En Europa, esta práctica está completamente fuera de la norma en toda la Unión Europea, donde además existen regulaciones estrictas sobre el bienestar animal.

¡POR FIN! 😃🐶 Los perros de Corea del Sur ya no serán parte de la cadena alimenticia de ese país. 👇https://t.co/xfXSc1FaZZ pic.twitter.com/tu7OvFxuiE — TV Azteca CDMX (@TVAztecaCDMX_) July 14, 2025

Corea del Sur y su consumo de carne de perro 2027

La nueva legislación en Corea del Sur establece un cambio contundente en torno al consumo de carne de perro, al prohibir su cría, sacrificio, distribución y venta para consumo humano.

La medida contempla un periodo de transición, pero a partir de 2027 quienes incumplan la normativa podrán enfrentar penas de hasta dos años de prisión, además de multas que alcanzan los 30 millones de wones (cerca de 21 mil euros).

Cierran el mayor matadero de perros en Corea del Sur 👉 https://t.co/tHJIFxfUIO pic.twitter.com/9R9td70XBi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2018

Como parte de su implementación, los restaurantes deberán retirar este producto de sus menús, mientras que las granjas dedicadas a su crianza, al rededor de 1,150 en todo el país, tendrán que cerrar, impactando también a toda la cadena de intermediarios, incluidos mataderos y distribuidores.

Beneficios de comer carne de perro

Personas que realizaban estas prácticas, tenían la idea de que comer carne de perro beneficiaba la salud y ayudaba a resistir mejor el calor húmedo del verano en el sudeste asiático; sin embargo, esta práctica no tiene ningún beneficio. Al contrario, su consumo puede estar asociado con enfermedades graves como la rabia, el cólera y diversas infecciones parasitarias.

Este fue uno de los principales motivos por los que el gobierno de China decidió prohibir su consumo en 2020, tras el inicio de la pandemia de COVID-19.