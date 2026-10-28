Los panteones más famosos de la CDMX: Dónde se ubican y cómo visitarlos el Día de Muertos

En la CDMX existen panteones reconocidos por su historia, sus personajes ilustres y las tradiciones que conservan.

Durante el Día de Muertos, estos cementerios adquieren especial relevancia, pues forman parte de la identidad cultural de la capital y de la tradición de los mexicanos.

Panteón Civil de Dolores

Inaugurado en septiembre de 1875, el Panteón Civil de Dolores es considerado el cementerio más grande de México.

De acuerdo con la obra El Panteón de Dolores y sus inicios, de Ethel Herrera, su nombre proviene de Tabla de Dolores, denominación que recibía el terreno donde se estableció.

Uno de sus lugares más emblemáticos es la Rotonda de las Personas Ilustres, donde se rinde homenaje a figuras destacadas de la historia nacional y se encuentra en avenida Constituyentes, alcaldía Miguel Hidalgo.

Panteón de Mixquic

El Panteón de Mixquic es uno de los cementerios más famosos de la CDMX durante la temporada de Día de Muertos, debido a las celebraciones que se realizan en esta localidad de la alcaldía Tláhuac.

Las actividades comienzan el 29 de septiembre y el 28 de octubre se coloca la primera ofrenda, como parte de las costumbres que anteceden a esta festividad.

El momento más representativo ocurre el 2 de noviembre, cuando se lleva a cabo la Alumbrada, ceremonia donde se apagan las luces y cientos de veladoras iluminan las tumbas, creando una atmósfera especial para recordar a los difuntos.

Panteón de San Fernando

El Panteón de San Fernando abrió sus puertas en 1832, por lo que es uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México. Cerró definitivamente en 1871, aunque volvió a utilizarse un año después para recibir los restos de Benito Juárez.

En 2006, el lugar fue declarado museo y desde entonces permite acercarse al arte funerario y a la historia de México mediante sus monumentos y sepulturas. Se localiza en San Fernando 17, colonia Guerrero, donde sus visitantes pueden recorrer este recinto histórico.

Panteón Tepeyac

El Panteón Tepeyac destaca por su antigüedad, pues, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en sus instalaciones existen lápidas con fechas que se remontan a 1660.

Entre los personajes cuyos restos descansan en este lugar se encuentran Filomeno Mata y Antonio López de Santa Anna.

Su relevancia histórica se suma a su ubicación en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros religiosos del país.

Panteón Jardín

El Panteón Jardín abrió sus puertas en 1944 y es conocido por albergar los restos de figuras destacadas de la época de oro del cine mexicano.

Entre las personalidades sepultadas ahí se encuentran Germán Valdés, conocido como Tin Tan, Jorge Negrete, Cantinflas y Pedro Infante, artistas que dejaron una huella importante en la cinematografía y la cultura popular del país.

Está ubicado en Desierto de los Leones, kilómetro 14.5, en San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón.