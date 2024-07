Tras muerte de Paola Andrea en Mexicali, tíos entregan a taxista que manejó auto

Los propios tíos del taxista de aplicación, que era buscado por las autoridades de Mexicali, Baja California, lo entregaron para que fuera detenido por estar presuntamente implicado en la muerte de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven de 23 años que desapareció tras tomar un viaje en dicho vehículo.

Sergio Daniel “N”, conductor del taxi de plataforma que tomó Paola Andrea la madrugada del 8 de julio, era buscado por las autoridades de Baja California.

Los familiares que viven en el municipio de Cajeme, Sonora, llevaron a las autoridades al taxista, quien en ese momento fue detenido. La orden de aprehensión en contra de Sergio Daniel “N”, alias “Pinki”, se cumplimentó este jueves 11 de abril a las 17:00 horas en el edificio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía de Sonora, en Ciudad Obregón.

“Vine voluntariamente a la Fiscalía de Ciudad Obregón, porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar y me vine por miedo y porque he tenido varias amenazas”, dijo el conductor previo a ingresar a las instalaciones de la Fiscalía.

Sergio Daniel fue ingresado al CERESO de Mexicali, Baja California, donde quedó puesto a disposición. De acuerdo a información de la autoridad, el presunto responsable cuenta con antecedentes por violencia familiar.

¿Qué le pasó a Paola Andrea?

El 07 de julio de 2024, Paola Andrea Bañuelos Flores salió de su casa en la colonia Independencia, como cualquier jovencita de 23 años, a pasar un rato de diversión, sin pensar que ese sería el último.

Fue a las 2 de la mañana del 08 de julio, cuando Paola Andrea abordó un taxi de plataforma que la llevaría de nuevo a casa. Se trataba de un auto Versa negro, conducido por Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano. Sin embargo, la joven nunca llegó.

A través de redes sociales, familiares y amigos iniciaron su búsqueda y realizaron pesquisas previas a las que haría la autoridad. A estas investigaciones se unieron miles de mexicalenses con la esperanza de localizarla con vida.

Encuentran cadáver de Paola Andrea

La tarde del miércoles se inició una jornada de búsqueda, en la que ciudadanos empáticos con el dolor de la familia se sumaron. Con picos, palas, gorras y mucha agua, salieron a la colonia Abasolo y Ejido Islas Agrarias, últimos lugares detectados por el GPS del taxi que tomó Paola Andrea.

Ni los 49.9 grados que se registró el miércoles 10 de julio impidió que realizaran la búsqueda, que concluyó entrada la noche e reiniciaría a primera hora de este jueves 11. Alrededor de las 10 de la mañana, se halló un cuerpo en una zona despoblada de Islas Agrarias, entre basura y matorrales. La familia confirmó que se trataba de Paola Andrea.

Amigos, familiares y su novio Jesús, han manifestado su dolor a través de redes sociales, mismo al que se suma toda la comunidad mexicalense, que desde el primer momento manifestó su apoyo y que hoy condena este crimen.