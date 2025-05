Director de cine mexicano recibe elogios del papa León XIV por serie sobre la Guardia Suiza

El director mexicano Jesús Garcés Lambert ha puesto en alto el nombre de México en el corazón del Vaticano, gracias a una serie documental que realizó sobre la Guardia Suiza.

Conocidos mundialmente por sus coloridos y legendarios uniformes, los miembros de la Guardia Suiza han sido retratados como nunca antes en la pantalla bajo el ojo atento y sensible de Garcés Lambert, quien ha logrado abrir puertas inéditas en una de las instituciones más resguardadas del mundo.

Un cineasta mexicano trasciende fronteras y recibe elogio del Papa León XIV

El reconocimiento internacional le llegó tras la presentación de su película en la Santa Sede, donde el entonces cardenal, Robert Prevost, ahora papa León XIV, no solo asistió, sino que se quedó hasta el final de la proyección. “Termina la película, viene y me dice: ‘Felicidades, esto es lo que nosotros necesitamos, es lo que la Iglesia católica necesita, una película que hable de personas y de pasiones y de fe, y no tanto de la Iglesia en sí’”, relató Garcés Lambert a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El director, nacido en la Ciudad de México (CDMX) y formado en el CUEC, reside en Roma, Italia, desde hace tres décadas, donde ha consolidado una sólida carrera internacional.

Previamente, en 2018, fue galardonado con el Globo de Oro por el documental Caravaggio: en cuerpo y alma, el más visto en la historia de Italia. Este logro fue, en parte, el impulso que lo llevó a ser elegido para retratar a la guardia del Vaticano.

La docuserie que revela el alma de la Guardia Suiza y el orgullo mexicano

La serie documental, coproducida por RomeReports, ofrece imágenes inéditas y una mirada íntima a la vida de quienes resguardan al Papa. Garcés Lambert subraya la relevancia de haber sido elegido como mexicano para contar la historia: “A mí me abrieron todas las puertas para contar por primera vez algunas cosas de las guardias suizas. No se las abrieron a un director ni suizo ni italiano”.

Durante la proyección, Garcés Lambert recuerda el gesto humano del entonces cardenal Prevost, ahora papa León XIV, quien prefirió dialogar amablemente con los hijos del director, mostrando así su cercanía y sensibilidad.

El impacto de la serie documental ha sido tal que el propio director ya piensa en nuevos proyectos con el sumo pontífice: “Le voy a pedir audiencia. Claro. Y preguntarle que si hacemos otra película juntos”.

Por su aguda mirada y su exitosa trayectoria internacional, Jesús Garcés Lambert es, sin duda, uno de los grandes Rostros de México.