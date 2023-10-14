¿Cuánto cuesta contratar un paquete funerario en México?

Existen una gran cantidad de opciones cuando se trata de honrar a nuestros seres queridos al momento de su muerte; sin embargo, esto representa un fuerte gasto para las familias de estas personas, pero ¿Cuánto cuesta un paquete funerario?

Traslados, ataúd o urna, entierro o cremación, flores, velorio, así como el embalsamiento y arreglo del cuerpo, son parte de un larga lista de trámites y pagos para poder darle el último adiós a un ser querido.

¿Cuánto cuesta morirse en México 2023?

De acuerdo con algunas funerarias en México, el precio para despedir a nuestros seres queridos dependerá de los elementos que se contraten, por lo que se ofrecen al menos tres paquetes funerarios distintos, ¿Cuáles son?

Paquete básico – 8 mil a 10 mil pesos (Ataúd metálico).

Paquete intermedio – 12 mil hasta 15 mil pesos (Ataúd con detalles y motivos religiosos).

Paquete de lujo o Premium – 30 mil pesos (Ataúd con acabado de madera y detalles extra).

Todos los paquetes funerarios incluyen el ataúd; sin embargo, los costos dependerán del material del féretro, así como los elementos extra que se contraten como el tratamiento de embalsamiento, motivos religiosos, trámites gubernamentarios, e incluso, llevarlos a cremación.

¿Qué contiene un paquete funerario?

Se estima que el precio de un paquete funerario en México dependerá de los distintos elementos que se contraten; sin embargo, el costo de adquirir estos servicios oscila entre los 100 mil pesos, pero ¿Qué incluyen estos paquetes?



Salas de velación.

Cafetería.

Traslados con carrozas fúnebres (largas distancias).

Arreglos estéticos.

Espacios en cementerios o mausoleos.

|PEXELS

7 de cada 10 personas creman a sus seres queridos

De acuerdo con la Asociación de Propietarios de Funerarias, 7 de cada 10 clientes en la Ciudad de México (CDMX) piden cremar a sus seres queridos.

Además, algunos expertos en el sector funerario aseguran que en la actualidad existen distintos tipos de urnas, incluso hay algunas que están hechas de sal y son llevadas al mar, incluso existen urnas ecológicas.