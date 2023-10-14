¿Cuánto cuesta contratar un paquete funerario en México?
Contratar un paquete funerario para despedir a nuestros seres queridos podría resultar un gasto fuerte; sin embargo, existen distintas opciones, ¿Cuánto cuesta?
Existen una gran cantidad de opciones cuando se trata de honrar a nuestros seres queridos al momento de su muerte; sin embargo, esto representa un fuerte gasto para las familias de estas personas, pero ¿Cuánto cuesta un paquete funerario?
Traslados, ataúd o urna, entierro o cremación, flores, velorio, así como el embalsamiento y arreglo del cuerpo, son parte de un larga lista de trámites y pagos para poder darle el último adiós a un ser querido.
¿Cuánto cuesta morirse en México 2023?
De acuerdo con algunas funerarias en México, el precio para despedir a nuestros seres queridos dependerá de los elementos que se contraten, por lo que se ofrecen al menos tres paquetes funerarios distintos, ¿Cuáles son?
- Paquete básico – 8 mil a 10 mil pesos (Ataúd metálico).
- Paquete intermedio – 12 mil hasta 15 mil pesos (Ataúd con detalles y motivos religiosos).
- Paquete de lujo o Premium – 30 mil pesos (Ataúd con acabado de madera y detalles extra).
Todos los paquetes funerarios incluyen el ataúd; sin embargo, los costos dependerán del material del féretro, así como los elementos extra que se contraten como el tratamiento de embalsamiento, motivos religiosos, trámites gubernamentarios, e incluso, llevarlos a cremación.
¿Qué contiene un paquete funerario?
Se estima que el precio de un paquete funerario en México dependerá de los distintos elementos que se contraten; sin embargo, el costo de adquirir estos servicios oscila entre los 100 mil pesos, pero ¿Qué incluyen estos paquetes?
- Salas de velación.
- Cafetería.
- Traslados con carrozas fúnebres (largas distancias).
- Arreglos estéticos.
- Espacios en cementerios o mausoleos.
7 de cada 10 personas creman a sus seres queridos
De acuerdo con la Asociación de Propietarios de Funerarias, 7 de cada 10 clientes en la Ciudad de México (CDMX) piden cremar a sus seres queridos.
Además, algunos expertos en el sector funerario aseguran que en la actualidad existen distintos tipos de urnas, incluso hay algunas que están hechas de sal y son llevadas al mar, incluso existen urnas ecológicas.