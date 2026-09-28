Paro indefinido en IEMS Melchor Ocampo: Alumnos exigen justicia para profesora acusada de acoso sexual tras practica de laboratorio

"Justicia para Susana". En las primeras horas de este 28 de septiembre 2026, estudiantes y docentes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) Plantel Melchor Ocampo, anunciaron paro indefinido en las actividades escolares tras las acusaciones de acoso sexual contra una de las profesoras de la escuela.

La profesora Susana, impartía clases de Biología en el IEMS desde hace más de 15 años.

"Exigimos el regreso de la maestra Susana al Plantel", se puede leer en una de las cartulinas colocadas afuera del instituto.

Muestra de laboratorio y acusación penal: El caso que moviliza al IEMS Melchor Ocampo

Según testigos, las acusaciones de acoso sexual en contra de la maestra ocurrieron durante las primeras semanas de septiembre 2026 tras realizar una practica de laboratorio en la escuela.

Como parte de la enseñanza sobre biología reproductiva, la profesora solicitó una muestra, de manera anónima y voluntaria, para el análisis en microscopio. Después de esta práctica, uno de los estudiantes denunció a la profesora Susana por presunto abuso sexual.

Actualmente, la docente enfrenta una acusación de forma penal, además de haber sido destituida del plantel.

Profesores y estudiantes del IEMS Melchor Ocampo exigen justicia para la maestra, asegurando que fue señalada de manera injusta.

El segundo caso en el IEMS: Antecedentes de acusaciones contra docentes

Con esta acusación se convierte en la segunda demanda de este tipo en un plantel del Instituto de Educación Media Superior (IEMS). Recordamos que la primera fue en contra del profesor Alberto Jasso, quien también fue señalado de esta manera.

Alumnos y profesores protestan afuera del IEMS Melchor Ocampo

Afuera del IEMS Melchor Ocampo se encuentran decenas de alumnos y profesores, exigiendo justicia por la profesora Susana, pues aseguran que acusada de manera injusta. En el Plantel colocaron cartulinas en las que exigen el regreso de la profesora a la escuela.

"Si alguna vez su voz nos dio fuerza, HOY nuestras voces serán las que hablen por ELLA", se puede leer en una de las tantas cartulinas colocadas afuera del plantel estudiantil.