Paro nacional de transportistas, bloqueos de agricultores y marcha del IMSS: fechas clave de octubre

¡Se espera una semana de locos! El cierre de octubre estará marcado por el paro nacional de transportistas, los bloqueos de agricultores y la marcha de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes anunciaron protestas para exigir soluciones a sus demandas.

¿Cuándo será el paro nacional de transportistas?

Integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), HAMOTAC, CONATRAC y la Organización Integradora anunciaron un paro nacional para el lunes 26 de octubre de 2026, a partir de las 6:00 horas.

Entre las razones de la movilización se encuentran los problemas de inseguridad en las carreteras, el deterioro de las vías de comunicación y los trámites burocráticos que, de acuerdo con los representantes del sector, afectan sus actividades y generan pérdidas económicas.

Los transportistas señalaron que buscan obtener respuestas y resultados concretos para mantener en operación sus unidades de carga. Hasta el momento, no se han dado a conocer las vialidades que podrían verse afectadas ni una ruta específica para la protesta.

¿En qué estados habrá bloqueos de agricultores el 27 de octubre?

La Confederación Agropecuaria de México (CAM) convocó a una jornada de movilizaciones para el martes 27 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 horas, en entidades donde tienen representación.

Los agricultores buscan que se atiendan sus demandas relacionadas con los apoyos al maíz, los pagos pendientes y las soluciones a los problemas que enfrenta el campo mexicano.

Los estados contemplados en la convocatoria son:



Guanajuato

Michoacán

Jalisco

Querétaro

Aguascalientes

San Luis Potosí

Zacatecas

Campeche

Chihuahua

Estado de México

Los tramos carreteros que podrían bloquearse todavía no se han dado a conocer, por lo que no es posible precisar qué autopistas permanecerán cerradas ni durante cuánto tiempo.

¿Cuándo será la megamarcha nacional de trabajadores del IMSS?

Trabajadores en activo y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharon el miércoles 21 de octubre rumbo al Zócalo capitalino. Durante las movilizaciones, los participantes anunciaron una tercera megamarcha nacional para el viernes 30 de octubre de 2026.

Entre las principales demandas se encuentran la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos; el abasto de medicamentos e insumos; el equipamiento de las unidades médicas; mejores salarios y condiciones laborales, así como la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La convocatoria que circula en redes sociales menciona la concentración a las 10:00 horas frente a las oficinas centrales del IMSS, seguida de una marcha hacia la Secretaría de Gobernación. Se esperan afectaciones viales en Paseo de la Reforma. Los trabajadores tienen prevista una asamblea constitutiva para el sábado 31 de octubre.