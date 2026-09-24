“Se ha convertido a un búnker": Oposición reprocha a Taddei por sesión virtual sin razón alguna

En medio de un creciente malestar por la conducción del órgano electoral, partidos de oposición reprocharon con dureza a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, por convocar a la sesión del Consejo General de este jueves de manera virtual. Dirigentes y representantes partidistas se trasladaron a las instalaciones centrales del instituto para manifestar su rechazo ante la decisión de cerrar parcialmente el recinto y llevar el debate a distancia, acusando que la estrategia evita la confrontación directa de ideas sobre temas clave de la agenda política nacional.

Carlos Mancilla, dirigiéndose a los medios desde las puertas del recinto, calificó la medida de la presidenta del INE como un despropósito que elude la rendición de cuentas sobre los 17 puntos del orden del día. "Hoy ya no estamos viviendo tiempos de pandemia como para que pongan de pretexto que se pueda contagiar de algún virus. El único virus que se está propagando aquí es el virus de la corrupción de Morena. Nos parece lamentable porque no quieren que estemos en la discusión frontal, tratan de ponerse detrás de una pantalla. Este INE está arrodillado al gobierno y es una muestra más de esa complacencia que le tienen al narcogobierno", aseveró.

Chocan partidos contra @INEMexico por sesión virtual.



Partidos de oposición reprocharon a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por la sesión virtual de este jueves. El @PRI_Nacional se plantó a fuera del salón de sesiones y criticó a Taddei por cerrar parte de las… pic.twitter.com/c74tBe7tAz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

Oposición señala que el INE es de origen ciudadano, no un búnker cerrado al debate

En una acción simbólica para evidenciar su reclamo a la presidencia del instituto, el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, anunció que la representación tricolor decidió tomar la sesión ordinaria desde la explanada exterior a manera de "protesta amigable". Suárez Licona solicitó formalmente decretar un receso para obligar a todos los consejeros a abandonar las pantallas y regresar de inmediato a la "Herradura de la Democracia", la mesa de debates histórica donde deben procesarse los acuerdos del país de cara a la ciudadanía.

Por su parte, Marco Baños, integrante de la agrupación SOMOS, se sumó a los reproches contra Guadalupe Taddei, lamentando que un organismo construido históricamente con participación abierta se haya convertido en un "búnker" que impide el ingreso de la sociedad civil. La postura de los partidos opositores eleva la presión sobre la presidenta del INE, señalando que escudarse en sesiones virtuales vulnera la transparencia del arbitraje electoral y consolida la percepción de alineamiento del Instituto con Morena.