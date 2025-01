Evelin sigue desaparecida tras ir a baile con su esposo en Chalco, Edomex: ¿Qué se sabe?

Desapareció tras ir a un baile en Chalco, Estado de México. Evelin Abril Jiménez Maravilla se encuentra como desaparecida desde el pasado 25 de octubre del 2024 después de que, en compañía de su pareja, Luis Ángel “N”, asistió a un evento, pero lamentablemente, ella no regresó. Actualmente, su pequeño hijo de dos años está con sus abuelos, mientras que, su esposo, es el principal sospechoso de su desaparición.

Evelin Abril Jiménez Maravilla desapareció tras ir a un baile con su pareja, quien ahora, es el principal sospechoso

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Itzel Jiménez, hermana de Evelin, narró qué se sabe sobre la desaparición y las medidas a las que han tenido que llegar ante la falta de apoyo por parte de las autoridades.

“Nosotros pedimos apoyo para que las autoridades hagan su función, porque hasta ahorita ya llevamos dos meses y pasadito, y es el día en que nosotros como familia hemos tenido que investigar más. Ellos se fueron a un baile, por lo regular, de vez en cuando iban, dejaban al bebé, porque tenían un bebé, no lo encargaban. Se iban y siempre regresaban como a las 02:30 horas, pero esta vez no regresaron, explicó la hermana de Evelin.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Evelin y por qué su pareja es el principal sospechoso?

Itzel Jiménez explicó que, ante la desesperación de no tener contacto con Evelin durante el fin de semana, comenzaron con la búsqueda y, sorprendentemente, lograron encontrar Luis Ángel “N”; sin embargo, Evelin no se encontraba con él, por lo que les explicó su versión de lo que pasó.

"Él comenta que sí regresaron, pero discutieron en el transcurso del camino, que ella iba hablando con una tercera persona y que se baja de la camioneta. Dijo que quería comunicarse con ella hasta el día lunes, cuando se tranquilizara, pero es el día en que todavía no ha aparecido, es el día en que la Fiscalía, que no ha hecho ninguna investigación.

“Pedimos cámaras, pero resulta que por coincidencia ninguna cámara sirve. Todos los videos que hay, fueron conseguidos por la familia. El caso estuvo en Chalco, pero lo pasaron a Chimalhuacán por cercanía. Esta persona trabajaba en un relleno sanitario, por lo que estamos pidiendo, exigiendo una búsqueda, pero es fecha en que únicamente nos dicen que nos darán un oficio”, detalló Itzel Jiménez.

Familiares de Evelin claman por justicia y piden apoyo para agilizar búsqueda

Aunque Luis Ángel ‘N’, ya está vinculado a proceso, la Fiscalía sigue dando largas en la búsqueda de Evelin, por lo que su familia trabaja a marchas forzadas para dar con su paradero.

“No hemos encontrado nada, absolutamente nada, hemos checado coordenadas con el tráfico de llamadas, hemos ido hasta Puebla, porque él resultó ir hasta Puebla ese día porque estaba tomado; es su versión. No nos vamos a cansar hasta encontrarla, pero queremos justicia.

“Se comenta que él está dando dinero, nosotros pegamos boletines en todo Ixtapaluca y nos los quitan, nos quitan lonas. Queremos que las autoridades hagan justicia, que se agilicen las cosas, que hable él, que diga la verdad, sabemos no le conviene, pero queremos que la Fiscalía y las autoridades hagan algo más, porque no puede salir, no debe salir y debemos encontrarla”, sentenció.