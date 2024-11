Evelin Abril Jiménez Maravilla salió a un baile con su esposo Luis Ángel “N” a Chalco, Estado de México, sin embargo, la joven está desaparecida y él ha sido señalado como sospechoso de la ausencia de la joven de 21 años.

El 25 de octubre pasado, ambos fueron a casa de los papás de ella entre las ocho y nueve de la noche para encargarles a su bebé de dos años, ya que Evelin y su novio, de 32 años de edad, dijeron que regresarían un poco tarde.

Evelin y su pareja no regresaron a casa por su bebé

Las horas de aquel día pasaron y no volvieron. Itzel, hermana de Evelin, recuerda que creyeron que tal vez la pareja llegaría al día siguiente, pues tal vez decidieron divertirse más tiempo y posteriormente estarían de nuevo en casa para recoger a su bebé.

No obstante, al no tener noción de por qué no llegaron, comenzaron a marcarle y enviarle mensajes a Evelin, pues con él no tienen mucho contacto, pero la joven nunca contestó y entró el buzón de llamadas.

Llegó el domingo y no regresaron, lo que fue muy raro para la familia de Evelin Abril, que comenzó a preocuparse por el paradero de la joven.

Esposo de Evelin señala que discutió con ella y la bajó de su camioneta

Un hermano de Evelin fue a la casa de la mamá de Luis Ángel “N” para saber si la joven y él estaban ahí, pero no se encontraban en aquel domicilio.

Luis Ángel “N” tuvo otra relación sentimental con una mujer llamada Itatí, por lo que la familia de Evelin fue a buscarlo con ella y ahí lo encontraron.

“La versión de él fue que cuando venían de regreso venían discutiendo en la camioneta (...) él menciona que como discutieron, venía ella borracha, venía hablando por teléfono y que la iba a recoger un tan Marcos, dice él que no era la primera vez”, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) la hermana de Evelin.

De acuerdo con Luis Ángel, tras aquella supuesta discusión, la bajó de una camioneta Jeep roja como a las 03:30 horas de la madrugada en la avenida del Tablón, en la localidad de San Francisco Acuautla, en el municipio de Ixtapaluca.

Luego de que presuntamente la bajó del vehículo y como supuestamente discutieron, "él ya no quería saber nada de ella, borró su número, la bloqueó y cambió de chip”.

Fiscalía de Edomex emite ficha de búsqueda de Evelin Abril

Luis Ángel “N” dijo a la familia de Evelin que el sábado 26 de octubre él se fue a trabajar y el domingo se fue con su otra familia a Morelos.

Fue entonces que la familia de la joven acudió a levantar el acta de desaparición y el lunes comenzaron a buscarla, pero hasta el momento el paradero de la mujer de 21 años se desconoce.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal de Ixtapaluca emitieron el boletín de búsqueda con las características físicas de la joven Evelin Abril Jiménez Maravilla para poder localizarla.

Captan camioneta de esposo de Evelin Abril; hallaron rastros de sangre

Familiares de la joven acudieron a la avenida donde Luis Ángel “N” comentó que dejó a su esposa y en un video, de cual FIA tiene copia, se observa que la camioneta sí pasa por este punto.

“Conseguimos videos, sí pasa efectivamente la camioneta, se mete en unos callejones donde hay un canal, tarda una hora la camioneta ahí y se va”, contó Itzel.

La fiscalía, dijo, cuenta con estos videos como pruebas, pero las grabaciones fueron conseguidas por la familia de la joven, no por las autoridades de la institución.

Cámaras captaron la camioneta de Luis Ángel “N”, sospechoso de la desaparición de su pareja. | | Facebook / @ivanramirez092

A la camioneta se le hizo un peritaje y en esta se encontró el teléfono de Evelin Abril pero apagado y formateado, pero además se hallaron rastros de sangre, pero a la familia de la joven no le han informado si pertenece a ella o a Luis Ángel “N”, o bien, si es de otra persona.

“Por lo que sabemos, esta persona mandó a lavar la camioneta”, comentó Itzel.

Luis Ángel “N”, según contó la mujer con quien estableció una relación también, el hombre “llegó en la mañana, venía con la playera sucia de sangre, se metió a bañar, hizo una maleta y se fue a trabajar”, relató la hermana de Evelin.

Sospechoso acudió a declarar y familia no fue informada

Los familiares de Evelin Abril se enteraron después que Luis Ángel “N” acudió a declarar antes a la fiscalía, pero a ellos no se les notificó de esto, e incluso pudo irse.

“A nadie se nos notificó que habían mandado a hablar ni que había entrado y salió. Lo habían detenido dos veces y lo dejaron salir, ya cuando preguntamos nos dijeron ‘sí, es que vino solo a declarar’ y en las tres declaraciones la situación la dice diferente.

“Nada más una declaración nos la leyeron, las demás declaraciones no nos han querido decir nada. Sale en su declaración que había ido a Puebla a cambiar su chip y se había ido a meter a un hotel”, contó Itzel.

Evelin Abril fue victima de violencia física por su esposo

A decir de Itzel, su hermana fue agredida físicamente antes por Luis Ángel “N”, pero los hechos nunca fueron denunciados ante la fiscalía.

La pareja llevaba siete meses viviendo juntos después de dos años de relación. La hermana de Evelin Abril cuenta que este hombre “sí era muy, muy celoso” e incluso el embarazo de la joven, “le llegó a pegar”.

“Embarazada sí una vez le pegó, cuando tuvo al bebé, otra vez le pegó, le rompió la ropa”, contó.

Luis Ángel “N” trabaja en un relleno sanitario, pero las autoridades no se han acercado a esta zona a buscar si hay información que aporte a la localización de la chica.

Además, este hombre tiene “varios domicilios” y tampoco han acudido a estos “para ver si por lo menos en un lugar de estos” está Evelin Abril, manifestó su hermana.

Pareja de Evelin Abril fue detenido, pero podría ser liberado

Agentes de la Fiscalía General de Justicia estatal y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Ángel “N”, señalado por su probable intervención en el deltio de desaparición cometida por particulares en agravio de Evelin Abril.

El hombre fue capturado en el municipio de Valle de Chalco e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un juez.

La investigación de la fiscalía mexiquense determinaron que el 26 de octubre la víctima y el probable implicado viajaban a bordo de un vehículo en la calle Carril El Tablón, colonia Linderos de Ixtapaluca, en el municipio de Ixtapaluca, y desde ese momento se desconoce el paradero de la joven.

No obstante, a decir de la familia de Evelin Abril, el esposo de ella podría quedar en libertad tras una audiencia próxima.