¿Lo perdiste? Así puedes tramitar el pasaporte de emergencia de México

Los contratiempos al viajar al extranjero ocurren todo el tiempo, uno de los más comunes es extraviar el pasaporte, documento de identidad que permite entrar o salir de un país a otro. Por fortuna, los mexicanos tienen la posibilidad de conseguir un pasaporte de emergencia en el consulado o embajada más cercana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que el pasaporte de emergencia "tiene el objetivo de apoyar a aquellos mexicanos que, por una situación no prevista, requieren regresar al país o atender alguna situación de urgencia".

Para obtener este documento, al igual que con los otros pasaportes, es indispensable recordar que el trámite es de carácter individual y personal exclusivamente para el solicitante (la persona interesada). Estos son los requisitos, costos y el paso a paso para obtener el pasaporte de emergencia.

Costo del pasaporte mexicano de emergencia

El pasaporte de emergencia, por ser un trámite único y poco común, tiene un costo distinto al ordinario. De hecho, las tarifas se ajustan cada mes al tipo de cambio vigente en el país donde te encuentres, pero en promedio el precio de las citas y la expedición es hasta 30% mayor al normal.

Como ejemplo, en la Embajada de México en Australia cuesta 76 dólares y únicamente se aceptan pagos mediante transferencia bancaria el día de la cita o en efectivo y cambio exacto. En el caso de la Embajada de México en Argentina el costo base es de 40 dólares.

¿Cómo tramitar el pasaporte de emergencia en las oficinas de SRE?

La Cancillería detalló que, los pasos a seguir para tramitar y obtener el pasaporte de emergencia son los siguientes:



Agendar una cita en línea en el sistema MiConsulado pasaporte , se deberá hacer una cita por cada persona.

, se deberá hacer una cita por cada persona. Presentarse en la embajada el día de la cita con todos los documentos en original, legibles y sin inconsistencias.

Llegar a la cita con unos minutos de anticipación en la embajada o sede designada por las autoridades de la Cancillería.

El día de la cita se le tomarán la fotografía y huellas digitales, por lo que, al igual que en la cita tradicional, el interesado deberá presentarse con la frente descubierta, sin aretes, prendas o adornos que cubran el rostro, cuello o cabeza.

Los requisitos para iniciar el trámite son:



Pasaporte actual : En caso de no contar con el documento por robo o extravío, presentar el reporte de policía, acta de nacimiento o identificación vigente con fotografía.

: En caso de no contar con el documento por robo o extravío, presentar el reporte de policía, acta de nacimiento o identificación vigente con fotografía. Solicitud de expedición de pasaporte de emergencia .

. Acreditar la urgencia del trámite con comprobantes u otro tipo de documentos.

Realizar el pago de derechos.

En el caso de los menores de edad deberán acudir ambos padres con identificaciones oficiales y acta de nacimiento del menor.

¿Cuánto se tarda el trámite del pasaporte de emergencia?

Este trámite podría ser la solución de muchos que, en caso de urgencia comprobada, no pueden esperar las 4 a 8 semanas que se requieren para tramitar un pasaporte mexicano tipo G, también conocido como ordinario.

En estos casos, el permiso cuenta con una vigencia que va desde un mes hasta un año. Este documento, a diferencia del pasaporte mexicano ordinario, se elabora y entrega el mismo día de la cita en la embajada o consulado más cercano a la ubicación del solicitante.