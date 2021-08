Pastor intenta emular la resurrección de Jesús y lo entierran vivo

James Sakara, de 22 años de edad, era un pastor de la iglesia Sion, una congregación cristiana de Zambia, y se volvió tristemente famoso después de intentar emular la resurrección de Jesús y pedir que lo enterraran vivo.

El pastor presumía entre sus feligreses que sería capaz de imitar la resurrección de Jesús y pidió que lo enterrarán vivo en la tierra; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

De acuerdo con medios de Zambia, el pastor James convenció a tres miembros de la iglesia de Sion de cavar una tumba poco profunda, atarlo de manos y pies y enterrarlo vivo.

“Volveré a la vida después de tres días, como el Hijo de Dios”, prometió a los integrantes de la congregación.

Después de tres días, es decir 72 horas, los miembros de la iglesia procedieron a desenterrarlo, pero solo encontraron que el pastor no había cumplido su promesa de imitar la resurrección de Jesús.

Al notar que el pastor no respiraba, los fieles intentaron una serie de ejercicios espirituales para resucitar al pastor, según afirman medios locales, sin resultado alguno.

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades locales presentaron cargos contra los tres hombres que enterraron al pastor vivo, uno se encuentra detenido y los otros dos están actualmente prófugos de la justicia.

Pastores que prometen milagros en África

En África, los falsos discursos de líderes religiosos son muy comunes. En años pasados, medios internacionales reportaron que pastores presumían tener el número telefónico de Dios, o, incluso, había quienes prometían curar a las personas rociándoles repelente de insectos en la cara.





El pastor James no es el único que ha generado gran polémica. En abril pasado, YouTube cerró el canal de líder religioso Temitope Balogun “TB” Joshua, pastor de la Synagogue Church Of All Nations, por afirmar que podía “curar la homosexualidad”.

En respuesta, el pastor evangélico nigeriano pidió a sus seguidores rezar por esta plataforma de videos. La cuenta tenía 1.8 millones de suscriptores y 600 millones de vistas. Sin embargo, el pastor ha seguido transmitiendo su polémico contenido a través de Facebook.

