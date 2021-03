¡Estoy feliz! Pedrito Sola recibe primera vacuna contra Covid-19 (VIDEO)

Sin duda alguna, la vacuna contra la Covid-19 se ha convertido en una esperanza para la humanidada ante lo grave que ha sido la pandemia a un año de haber iniciado. Tal es el caso del conductor de televisión Perdrito Sola, quien compartió en sus redes sociales su experiencia al recibir la primera dosis.

A través de un video en su cuenta de Twitter, “el tio Pedro” como también se le conoce al popular conductor de “Ventaneando”, relató como fue su experiencia al acudir al macroquisco de vacunación ubicado en el Campo Marte.

“Es un día para mi muy, muy feliz estuve a vacunarme en el Campo Marte de la del Miguel Hidalgo, me tocaba por la letra de mi apellido llegue como a las 10 de la mañans y estoy sorprendido por la eficiencia, la velocidad, por la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar”, describió Pedro Sola.

Relató que en el ugar hay “docenas y docenas de personas que te estan atendiendo, sobre todo que somos personas de la tercera edad, yo puedo caminar, yo puedo hacer todo por mi mismo pero a quienes no les permiten que entren con un famimliar, a los que llevan sillas de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas para las personas que no llevan pero que no pueden caminar; todo muy bien, es icríble la atención”.

Aseguró que la atención en el Campo Marte es rápida, “todo es expedito, es cariñoso, atento, yo creo que les dieron un curso a toda esa gente que está atendiendo, estoy impresionado”.

El conductor dijo que se siente agradecido con el gobierno de la Ciuidad de México “por esta situación que acabo de vivir hoy y que acabo de constatar, es maravilloso. Estoy vacunad contra Covid-19, es la primera vacuna ya me avisarán posteriormente de la segunda, muchas gracias.

Hoy recibí la primera dosis de la vacuna contra el Covid19 y mi experiencia no pudo haber sido mejor. Gracias al gobierno de la CDMX pic.twitter.com/s0y5m7upZR — Pedro Sola (@pedrosola) March 13, 2021

