VIDEO: Pelea en las gradas durante el Gran Premio de México de la Formula 1

Un video difundido en redes sociales en donde se hizo viral, muestra el momento en que un grupo de fanáticos de la Fórmula 1 protagonizan una pelea en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez en donde se disputó el Gran Premio de México en donde Checo Pérez abandonó la carrera.

Esta lamentable pelea se registró durante el GP de México justo en la Zona de Gradas del Foro Sol, parte del Autódromo Hermanos Rodríguez. Las imágenes del video, que se hizo viral, se sumaron a la consternación por el abandono del piloto tapatio Sergio “Checo Pérez” durante el inicio del GP de México.

En las imágenes se puede apreciar como un par de fans, al parecer de Ferrarri, se enfrentaron contra otro grupo de personas, en la pelea se registraron patadas y puñetazos entre los involucrados a los que no les importó que había mujeres cerca. En el audio del video que fue captado por un aficionado, se puede escuchar como una persona señala: “Qué terrible”.

¿Por qué se pelearon los fans durante el Gran Premio de México?

El motivo de la pelea que fue captada con un celular y que se hizo viral en redes sociales, se desconoce con exactitud pero la pelea en gradas del Foro Sol durante el Gran Premio de México, usuarios señalan que presuntamente se trató de un grupo de seguidores de Checo Pérez que se enfrentaron contra seguidores de la escudería de Ferrari cuyo piloto principal es Charles Leclerc, justo con quien el piloto mexicano tuvo el incidente durante el inicio del GP de México que le hizo abandonar la carrera.

Pelea en gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México: VIDEO

VIDEO: Checo Pérez llora tras su abandono en el Gran Premio de México

En redes sociales también se hizo viral un video en el que se puede observar a Checo Pérez mientras llora aún abordo de su monoplaza luego de haber quedado eliminado del Gran Premio de México 2023.

El piloto tapatío no pudo ocultar su enorme tristeza por el abandono de la carrera ya que además de no poder sumar puntos en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, no pudo disfrutar y mostrar sus habilidades ante su afición en México.