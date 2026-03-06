El mito del ahorro electoral: Dos Bocas cuesta 80 veces más que ahorro proyectado en Reforma Electoral

Le quieren hacer creer que la reforma electoral es para ahorrar presupuesto, pero lo que no le dicen es que ellos se la han pasado despilfarrando dinero desde que llegaron. Solo hace falta voltear a ver sus obras faraónicas para darse cuenta de la realidad: si le dicen que la dichosa reforma generará un ahorro millonario, no les crea. Los 5 mil 700 millones de pesos propuestos entre recortes al INE y partidos políticos serían como quitarle un pelo al gato de los dispendios de la llamada Cuarta Transformación.

Esta cifra es insignificante cuando se pone en perspectiva con el gasto total del país. “Equivaldría al 0.05% de todo el presupuesto federal; si lo vamos reduciendo, alcanza a ser apenas el 1% del gasto en salud o el 1% de la pensión de adultos mayores”, destacó Irving Rosales, académico de la Universidad Iberoamericana.

Dos Bocas: El agujero negro del presupuesto

El contraste es brutal cuando se compara con proyectos que han absorbido recursos sin control. El ejemplo emblemático es la refinería de Dos Bocas, que por cierto, sigue sin refinar lo prometido. A esta obra le han metido un 150% más de lo que habían planeado originalmente, convirtiéndose en un barril sin fondo.

Para los especialistas, el enfoque de la discusión está desviado. “Parece más una discusión simbólica que una discusión estructural; mientras se discute cuánto cuesta la democracia, los verdaderos agujeros del dinero público son estos megaproyectos, los sobreejercicios y la corrupción, que se miden en cientos de miles de millones de pesos”, advirtió Abraham Vergara, analista en finanzas de la UNIR.

La situación no mejoró al cierre del año pasado. Entre que la planta no termina de refinar gasolinas y que opera a menos de la mitad de su capacidad, el gasto continúa. A pesar de las fallas y accidentes, este 2026 le seguirán inyectando dinero público para ver si finalmente logra procesar los 340 mil barriles diarios para los que fue diseñada.

Presupuesto del INE vs. Sobrecosto de la Refinería Dos Bocas

La escala del gasto en infraestructura opaca por completo cualquier supuesto beneficio de la reforma electoral. Para entender la magnitud, Dos Bocas ha costado al menos 80 veces lo que se pretende recortar con la nueva ley. “El problema es que en otras partes del Estado se nos van montos 100 veces mayores y lo peor es que esto casi no se discute”, sentenció Abraham Vergara.

Así, se necesitaría el equivalente a 80 reformas electorales para juntar esa “lanota” y construir otra refinería similar. Podríamos seguir dando ejemplos de lo poco que sirve ese supuesto ahorro que pregonan los políticos oficialistas; es nada comparado con el dineral que se ha tirado en obras faraónicas.