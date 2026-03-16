AICM bloquea a conductores de app en el aeropuerto y dispara precios de viajes para usuarios

Mientras en Acapulco criminales atacan unidades del transporte público , en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantiene un fuerte operativo de la Guardia Nacional; pero no es de seguridad: es para impedir que conductores de aplicación suban pasajeros.

La medida ha dejado a los usuarios en medio del conflicto. Sin acceso libre a taxis por aplicación dentro de las terminales, muchos terminan pagando tarifas más altas por trasladarse.

Tarifas en el AICM se disparan sin taxis por aplicación

Durante este mes de marzo, los taxis concesionados del aeropuerto operan sin competencia directa; eso se refleja en los precios.

Un recorrido de la Terminal 1 al Zócalo, de aproximadamente 8 kilómetros, cuesta entre 370 y 385 pesos; esto equivale a entre 46 y 48 pesos por kilómetro.

Aplicaciones ofrecen el mismo viaje hasta tres veces más barato; en contraste, el mismo trayecto en taxis por aplicación cuesta entre 117 y 132 pesos ; es decir, entre 14 y 16 pesos por kilómetro .

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Ambos servicios llegaron en menos de cinco minutos; sin embargo, los conductores enfrentan restricciones para recoger pasajeros dentro del aeropuerto.

“El bloqueador de señales funciona principalmente en AIFA, en el Aeropuerto Felipe Ángeles; aquí nunca me ha tocado a mí", explicó el cinductor de aplicación, Pedro Silva.

“La pienso, no había venido desde que hubo la manifestación de taxistas del aeropuerto”, detalló Héctor Gutiérrez, conductor de aplicación.

Sigue la disputa en el AICM… y los afectados son los usuarios



Mientras taxis concesionados y plataformas pelean por el servicio, miles de pasajeros terminan pagando tarifas más altas y con menos opciones.



⚠️ La disputa no solo encarece el traslado… también limita la libertad… pic.twitter.com/agXILfo3ai — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Usuarios deben caminar para poder usar apps

La Guardia Nacional impide que los taxis por aplicación levanten pasaje dentro de las terminales. En la Terminal 1, los usuarios deben caminar hasta Circuito Interior; en la Terminal 2, el recorrido llega hasta avenida Hangares: En la terminal 2, la distancia es aún mayor, puede tomar hasta un kilómetro.

Más de ocho minutos para poder llegar desde la entrada de la terminal 2 hasta la salida de Hangares para poder tomar un taxi por aplicación.

“Con los taxis por aplicación podemos ver el precio antes de pedirlos y así evitar que nos estafen”, detalló un turista extranjero.

Pasajeros pagan el costo de la disputa en el AICM

Para los usuarios, la diferencia es clara. Incluso los propios taxistas reconocen los costos internos del servicio.

“Por cada boleto a nosotros nos quitan 180 pesos, por cada boleto, cada viaje que hacemos"; explicó Víctor Torres, taxista del aeropuerto.

Restricciones impactan la libertad de elección

Impedir que los taxis por aplicación operen dentro del AICM limita varias libertades: personal, económica, de tránsito y de elección.

Al final, el costo de esta disputa recae directamente en el usuario, que paga más por un servicio con menos opciones dentro del aeropuerto.