Taxis del AICM vs. taxis de aplicación: ¿Cuál es la opción más barata para los usuarios?

¡Hacen su AGOSTO! Los taxis concesionados cobran tarifas excesivas a las y los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues un viaje puede costarles hasta tres veces más del precio normal.

Y es que desde hace unos días, la Guardia Nacional les quitó la competencia, prohibiendo que los taxis de aplicación tomen viajes en el AICM. Azteca Noticias acudió a la Terminal 1 y 2 para corroborar el abuso de los taxis concesionarios.

“Con los taxis por aplicación podemos ver el precio antes de pedirlo y así evitar que nos estafen”, compartió Niall Shcharsack, turista alemán.

Esta es la diferencia de precios entre los taxis de AICM y de aplicación

Al acudir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y preguntar por un viaje al Zócalo CDMX, descubrimos que el precio se acerca hasta los $400 pesos por el traslado de una persona.

Taxis amarillos - $370 pesos.

Taxis blancos - $385 pesos.



En contraste, las dos principales plataformas de taxi por aplicación , ofrecen el viaje alrededor de los $117 a los $132 pesos , tardándose un aproximado de 5 minutos en llegar y recoger a las y los pasajeros.

Y es que al preguntarles a los conductores de los taxis concesionarios la razón por la que el costo es tan alto, nos aseguraron que no toda la tarifa es para ellos, pues se debe pagar más de cien pesos por los derechos.

“Por cada boleto a nosotros nos quitan $180 pesos por cada boleto, cada viaje que hacemos”, explicó Víctor Torres, taxistas del AICM.

¿Dónde puedo pedir un taxi de aplicación en AICM? Puntos de abordaje en Terminal 1 y 2

Debido a la prohibición de la Guardia Nacional, los usuarios se ven obligados a caminar algunos metros mientras cargan su equipaje, para conseguir un taxi de aplicación, pero ¿en qué parte de la Terminal 1 y 2 puedo pedirlo?

Taxis de aplicación en Terminal 1:se pueden pedir taxis de aplicación sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, caminando hacia la zona del Metro Terminal Aérea en la Línea 5/6.

Taxis de aplicación en la Terminal 2: los usuarios pueden dirigirse a la Av. Fuerza Aérea Mexicana, tras caminar unos minutos desde la salida de la terminal.

Las libertades que se violentan al prohibir los taxis de aplicación en el AICM

Prohibir que los taxis de aplicación tomen pasaje en las Terminales 1 y 2, violenta varias libertades de los usuarios. La libertad personal, la económica, la de tránsito, y la más importante, la de elegir una mejor opción.

Al final de cuentas, la concesión que pagan los taxistas que hacen base en el AICM, no es más que un impuesto disfrazado que termina pagando el consumidor.