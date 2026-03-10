¡Corrupción y violencia afectan la economía! Advierten riesgos en inversiones por delitos y la Reforma Judicial en México: OCDE

La confianza para invertir en México se enfrenta nuevos desafíos debido a la ola de violencia, corrupción y delitos que han azotado al país, según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, las inversiones en el país también están siendo afectadas por los efectos nocivos de la Reforma Electoral.

Corrupción e impunidad son los principales frenos del crecimiento económico en México

El informe “Estudios Económicos México 2026” destacó que la corrupción en México, es uno de los factores principales por las que la economía del país se ha estancado a lo largo de estos meses.

De los 31 mil 445 casos abiertos por las fiscalías anticorrupción estatales, únicamente 243 resultaron en una sentencia, es decir, menos del 1% de los casos son sancionados a nivel local y nacional.

Por esta razón, la OCDE asegura que procesar los casos de corrupción es muy limitado en México, pues uno de los obstáculos más grandes es la impunidad y la falta de denuncias.

Reforma Judicial en México: El riesgo que ‘ahuyenta’ la inversión extranjera, según la OCDE

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) subrayó que fortalecer el estado de derecho y la eficacia judicial, podría mejorar el cumplimiento de los contratos, así como la confianza de los inversionistas.

Sin embargo, advierte que la Reforma Judicial en México no tiene precedentes a nivel mundial, pues es el único país que elige a los jueces mediante voto popular, lo que implica el riesgo de socavar la imparcialidad judicial.

Concluyó que la Reforma Judicial expone al Poder Judicial a una mayor influencia política, convirtiéndolo en un panorama que aleja más y más la inversión en nuestro país.

Deuda pública de México supera los 18 billones de pesos

Al presentar el reporte “Navegando las Finanzas Públicas del 2025", se reveló que la deuda pública de México suma 18.8 billones de pesos, siendo su nivel más alto en 25 años.

En caso de repartir la deuda pública, cada mexicano debería pagar alrededor de 140 mil 736 pesos, un aumento importante respecto al mismo periodo del año anterior, según Jorge Cano, Coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.