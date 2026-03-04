La burocracia que ahoga a los pequeños negocios en México: entre regulaciones y trámites

Cada año, millones de negocios enfrentan la tormentosa burocracia y tramitología del sistema, lo que obliga a muchos emprendedores a considerar la informalidad como su única salida en México.

¿Cuánto cuesta abrir un negocio formal?

Abrir un negocio no es solo invertir en el local y el inventario. De entrada, los gastos pueden ir de 28 mil a 35 mil pesos , solo para cumplir con los requisitos legales.

Después, los empresarios deben dedicar tiempo a tramitar licencias, permisos y revisiones, lo que puede significar hasta 506 horas al año solo en trámites.

“Para poder tener un negocio en orden y en regla, muchas veces nos encontramos con la tramitología, con las licencias, con los permisos y los usos de suelo… Son trámites y trámites que cada vez nos llevan a estar más estresados, más enojados”, narró Rocío Arias, dueña de un minisúper.

A estos gastos se agregan los salarios y el pago de abogados y contadores para poder cumplir con impuestos y aportaciones.

“Si te pones a ver al abogado, al jurídico, contable, de higiene o de salud, es mucho el gasto que implica tener un negocio. Te estaré hablando de un 15 a 18% más lo que pagas de salarios y aportaciones...” agregó Rocío.

La informalidad: un escape tentador en México

No sorprende que 55 de cada 100 trabajadores en México laboren en la informalidad, según datos del INEGI. Esto representa un aproximado de 32.9 millones de personas.

Alejandro Ruiz, gerente de un restaurante, señala: “Aquí debemos cumplir con todo, estar al día con requisitos… y la informalidad evita ese tipo de cargas.”

La economía informal se convierte en una opción atractiva, ya que no hay inspecciones constantes ni regulaciones que asfixien al negocio.

“Negocios y pequeñas empresas formales migran a la informalidad porque ahí la inspección no llega… 32.9 millones de personas lo hacen para evitar revisiones excesivas”, comentó Gerardo Cleto López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar.

Al final, la informalidad no solo surge de la evasión, sino de un sistema que dificulta la operación de los pequeños negocios. Sin un cambio real, la tendencia de migrar a lo informal podría seguir creciendo, dejando a los emprendedores atrapados entre cumplir las reglas y sobrevivir.