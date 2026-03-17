¡Por los cielos! Aumento del precio del diésel ahorca a los transportistas; así afecta a los mexicanos

¡Golpe al bolsillo de los mexicanos! El aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México debido a que este tipo de combustible es el insumo principal para estas unidades, pero ¿cuáles son las consecuencias de la alza de precios?

El aumento del diésel es un problema que podría impactar en la economía de los mexicanos en las próximas semanas.

“Al que más le pega es al 56% del transporte mexicano y que precisamente lo representa el hombre de camión, es decir, los que manejamos nuestros propios tráileres”, explicó David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas.

Aumento del diésel podría disparar los precios en tiendas y mercados

El aumento en los costos de operación generará un efecto dominó casi inmediato. Y es que al mover el 80% de las mercancías de México en los camiones, el costo de traslado a los centros de consumo subirá alarmantemente.

Cuando el diésel sube, el costo de mover a la economía también sufre cambios importantes.

“El diésel representa entre el 25 y 35% del costo de un flete, por lo que cuando sube el combustible las empresas transportistas tienen que subir sus tarifas para no perder rentabilidad, esto afecta toda la cadena productiva transporte de alimentos, distribución de productos, logística industrial”

El incremento en el costo de transporte, desencadenará una ola de aumentos en el precio de los productos que se compran en las tiendas y mercados.

Así en el próximo mes, veremos de nueva cuenta cómo es que la inflación en México también se ajustará a la alza, según expertos en temas financieros.

Precio del diésel supera los $30 pesos el litro en algunos estados

Además, la situación podría agravarse porque hay estados donde las gasolineras venden el diésel por encima de los $30 pesos el litro. Y esa ola de aumentos, presionará aún más el costo del transporte.

“Viene como efecto dominó y le va a pegar todavía más a los compañeros agricultores, porque ahí se les va a quedar su producto, ¿quién se los va a poder mover?”, compartió David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas.

¿A cuánto está el diésel en México?

El precio del diésel en México se ubica en los $28.18 pesos el litro. Todo dependerá de la región que estés y al establecimiento al que acudas a cargar combustible.

-¿Habrá paro nacional? Transportistas amenazan con manifestaciones ante falta de respuestas

Cansados de ser ignorados en sus llamados y peticiones, transportistas advierten que volverán a manifestarse en las calles de México, en caso de que el gobierno federal no les haga caso.

Entre sus exigencias destacan el alto al alza de combustible, los altos precios de las casetas, la inseguridad que viven en las carreteras de México, así como los robos que han sufrido al realizar su trabajo.