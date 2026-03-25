Del esfuerzo a la gloria: así fue el evento donde Elektra y Banco Azteca reconocieron a sus mejores colaboradores

¡La premisa es clara: el éxito no se construye en solitario! Bajo esa idea, Grupo Elektra y Banco Azteca unieron fuerzas para celebrar a quienes, con resultados y disciplina, demostraron ser parte de “El equipo perfecto”.

El evento, realizado en un escenario descrito como el “estadio de los sueños”, reunió a 146 mujeres y hombres que destacaron en dos de las competencias internas más importantes de Grupo Salinas.

¿Quiénes fueron los ganadores y por qué fueron reconocidos?

Entre 2025 y 2026, la compañía organizó dos concursos clave: “Ases de Elektra”, dirigido a asesores de préstamo, y “Inmortales de Cobranza”, enfocado en gestores. En total, participaron más de 8 mil asesores, de los cuales 46 resultaron ganadores, mientras que en el segundo certamen compitieron más de 11 mil gestores, con 100 premiados.

Los resultados no fueron menores; de acuerdo con datos internos, el equipo de asesores logró un incremento del 14% en ventas de préstamos al consumo, mientras que los gestores alcanzaron un 16% de mejora en cobranza respecto a 2025.

¿Cuál fue el mensaje de liderazgo en el evento?

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, dirigió un mensaje enfocado en la cultura del esfuerzo y la generación de valor: “Lo que necesitamos es un país de ganadores, un país de éxito, un país de orgullo, no un país de la envidia, del resentimiento y del despojo, un país de la producción de la creación de valor, nosotros somos un ejemplo, vamos por un camino increíble”.

¿Qué impacto tiene este modelo en los clientes?

Directivos como Alberto Tanus destacaron que el objetivo final no es solo el desempeño interno, sino el beneficio directo al cliente:“A través de un préstamo, las personas pueden resolver problemas o cumplir sueños”, explicó, enfatizando que también existen alternativas para aquellos que enfrentan dificultades de pago.

Fabrice Deceliere, Director General de la Red de Grupo Elektra, señaló que “El equipo perfecto, es el equipo que da resultados y es el ejemplo a seguir, son los mejores, los que hacen las cosas mejor que los demás y por eso están aquí, premiados y reconocidos por su buen resultado”.

Los colaboradores reconocidos compartieron testimonios que reflejan el enfoque humano del servicio, donde el cliente es el centro de cada operación. “Me da mucho orgullo habérmelo ganado, estoy muy emocionado... el cliente queda feliz, porque su crédito se libera ya no está en deuda, le ofrecemos alternativas de pago”, reveló Víctor Manuel Amador, gestor cartera vencida.

Por su parte, Isabel Solís, otra gestora ganadora dijo que: “Estoy feliz, contenta de pertenecer a esta familia que me ha dado mucho... para mí el cliente es todo, porque él estamos aquí".

Un modelo basado en resultados y trabajo en equipo

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, agregó que: “Lo que te da valor es tu trabajo, lo que te da dignidad es tu trabajo... hay que seguir luchando por ti, por tu familia, no hay que darse por vencido, tenemos que hacer que México sea el país más seguro del mundo... eso sería un momento feliz para todos”.

El evento también contó con la participación de figuras como Luis García, Christian Martinoli y Álvaro López Sordo, quienes narraron la ceremonia con un estilo deportivo, reforzando la analogía de competencia y logro colectivo. En un entorno donde la competencia es constante, el mensaje fue contundente: cuando todos avanzan en la misma dirección, los resultados se multiplican. Muestra de lo que puede transformar un equipo alineado no solo a una meta, sino a un propósito.

