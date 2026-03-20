Se encienden alertas en Guanajuato: Alcaldesa de León señalada de contratos millonarios y posibles conflictos de interés

¡Alcaldesa en fuerte polémica! La administración municipal de Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León desde 2021, enfrenta una creciente controversia por presuntos conflictos de interés, falta de transparencia y asignación de contratos públicos.

Diversos actores políticos y analistas han señalado que su gobierno ha incurrido en prácticas que podrían comprometer la correcta gestión de recursos públicos, especialmente en el marco de su continuidad en el cargo.

¿Cuáles son las acusaciones contra la alcaldesa de León?

De acuerdo con declaraciones del analista político David Saucedo, existen indicios de que la alcaldesa de León habría tenido vínculos empresariales con proveedores que posteriormente obtuvieron contratos del propio gobierno municipal.

“Se ha descubierto que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez registró varias empresas en sociedad con otros proveedores, personajes que después fueron proveedores del propio gobierno municipal, la asignación directa ha sido para los gobiernos municipales y estatales, una fuente infinita de corrupción”, señala Saucedo.

Uno de los casos señalados involucra a la empresa Synamica S.A. de C.V., la cual habría recibido contratos millonarios sin procesos de licitación para campañas de comunicación. Según los señalamientos, esta empresa estaría vinculada a Rodrigo Duarte Hernández, quien también figura como socio en otra compañía junto a la alcaldesa y su esposo, lo que ha encendido alertas acerca de un posible conflicto de interés.

¿Qué dicen las voces críticas y la oposición?

La regidora Vanessa Montes de Oca calificó la situación como una posible “corrupción institucionalizada”, señalando que la asignación de contratos a socios, amigos o allegados debilita la transparencia.

“Hay un grave conflicto de interés cuando se les dan los contratos a socios, a los amigos, a familiares, la mínima transparencia, máxima opacidad y lamentablemente pues así está la administración pública de León.”, revela Montes de Oca a cámaras y micrófnos de Azteca Noticias.

En la misma línea, Tadeo Sánchez, presidente del comité municipal del PRI, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que investigue el uso de recursos públicos: “hoy realmente tenemos serias dudas de en qué se está utilizando el dinero público”, señala.

¿Qué impacto ha tenido en las finanzas del municipio de Léon?

Otro de los puntos señalados es el uso de recursos públicos en decisiones administrativas. De acuerdo con las críticas, el gobierno municipal habría destinado más de 200 millones de pesos en liquidaciones de trabajadores durante el último año.

Analistas apuntan que estos movimientos podrían responder a una reconfiguración política interna, lo que ha generado cuestionamientos acerca del manejo del presupuesto y la eficiencia del gasto público.

Transparencia y rendición de cuentas bajo la lupa en León, Guanajuato

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial detallada acerca de todos los señalamientos; sin embargo, el tema ha escalado en el debate público local y estatal.

Especialistas coinciden en que la transparencia, la rendición de cuentas y los procesos de licitación abiertos tanto en León, como en todo el país, son clave para garantizar la confianza ciudadana en cualquier administración pública. La discusión sigue abierta: ¿se trata de irregularidades que deben investigarse a fondo o de disputas políticas en un contexto de poder local?