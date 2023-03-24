¿En México existe un permiso por luto para los trabajadores?

En abril del 2021, el Senado llevó a cabo la primera lectura para establecer como un derecho el permiso por luto en México; el proyecto se dio como iniciativa del Congreso de Nuevo León en el que inicialmente proponían un permiso de tres días.

La iniciativa al permiso por luto tenía como objetivo ser empático con el empleado en la gestión del duelo, pues en muchas ocasiones no existe el tiempo para realizar los trámites por el fallecimiento de su familiar, en algunos países la regla aplica para padres, hermanos, hijos, cónyuge y cuñados.

¿En México existe el permiso por luto?

Pese a que México es conocido por homenajear a sus muertos, actualmente no se cuenta con permisos por luto en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pues el proyecto quedó congelado a 18 meses de que se presentara la iniciativa, ante ello las empresas tienen la facultad de decidir si el trabajador tendrá el permiso por luto.

“Otorgar permiso de cinco días laborales con goce de sueldo, a las y los trabajadores en caso de fallecimiento, accidente o enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de abuelos, padres, hijos, hermanos, cónyuge o nietos. Estos días son irrenunciables y se otorgarán de manera inmediata al conocimiento del evento” indicaba la iniciativa en el artículo 132, fracción XXIX.

El permiso por luto no fue aprobado cuando se propuso en México|Sitio web Cámara de Diputados

Diputado de Morena lanzó una iniciativa para el permiso por luto en México el pasado 22 de marzo de 2023

El diputado de Morena Fausto Manuel Zamorano publicó una iniciativa en el Congreso para que las personas tengan derecho al permiso por luto, argumentó que los legisladores tienen un peso sobre sus hombros y pidió que se procure la integridad de las personas al generar condiciones normativas al bienestar psicológico, es decir, el derecho con goce de sueldo cuando una persona cercana al trabajador muera.

La iniciativa plantea que las personas trabajadoras deberán justificar dicho permiso otorgado con el acta de defunción, misma que deberán presentar al trabajador en un límite de quince días.

¿Qué países cuentan con permisos de luto?

Hay países que cuentan con este derecho garantizado en la legislación, los períodos más comunes van de dos a seis días.

En Latinoamérica, algunas naciones que cuentan en su legislación con permisos de luto para los trabajadores están:



Bolivia (3 días)

Perú (5 días)

Colombia (5 días)

Uruguay (3 días)

Ecuador (3 días)

Paraguay (3 días)

Chile (4 días)

Argentina (3 días)

Venezuela (4 días)

Trabajadores obtendrán permiso por luto con goce de sueldo por muerte de familiares, aprobado hoy. pic.twitter.com/qs85FCf28R — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) April 28, 2016

En países como España los trabajadores tienen la opción de ampliar su permiso de luto en caso de que la persona radique en otra ciudad; sin embargo, se mantiene en los cuatro días adicionales.

