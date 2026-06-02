Lo escondían en tienda de descuento: Caen 4 por narcotúnel entre San Diego y Tijuana (VIDEOS)

Un equipo federal de investigación reveló el 1 de junio de 2026 el hallazgo de un narcotúnel subterráneo “sofisticado” que unía Tijuana con un punto cercano al cruce fronterizo de Otay Mesa, en San Diego, California, en Estados Unidos.

Hallan narcotúnel de alta tecnología en la frontera de San Diego

Las autoridades estiman que el túnel mide alrededor de 589 metros y que, desde su salida en la presunta tienda de descuento “Buy 4 Less”, se extiende aproximadamente 324 metros hacia la frontera y otros 244 m hacia México, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

El túnel contaba con paredes reforzadas, electricidad, ventilación, un sistema de rieles y, en algunos tramos, una altura de hasta 1.4 metros. La salida en territorio estadounidense estaba oculta bajo el piso de una bodega y se accedía por medio de un elevador hidráulico.

La operación federal, encabezada por la fuerza de tarea de investigaciones sobre túneles del Departamento de Seguridad Nacional, mantuvo vigilancia constante sobre el supuesto comercio en Otay Mesa entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Así operaba el túnel descubierto en la tienda Buy 4 Less

Los agentes observaron actividad poco consistente con una tienda normal: poco tráfico de clientes, la presencia recurrente de un grupo de siete a ocho “empleados” y manejo inusual de equipaje y cajas. Durante esa vigilancia identificaron a varios de los acusados, incluidos Gregorio Epifanio Hernández López y José Jiménez, originarios de San Diego, así como los mexicanos Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez.

Detalles del decomiso: más de una tonelada de cocaína incautada

El 29 de mayo de 2026, mientras los agentes vigilaban la tienda de descuentos Buy 4 Less, seguimientos y paradas de tráfico llevaron al hallazgo de tres vehículos cargados con paquetes. Inspecciones posteriores revelaron cientos de paquetes, los cuales analizaron y dieron positivo a cocaína.

En total, las autoridades contabilizaron aproximadamente mil 029.60 kilogramos, es decir, más de una tonelada de droga, con un valor estimado en 45 millones de dólares. Tras la incautación, un juez autorizó registros en la tienda y en otra dirección vinculada, donde hallaron la salida del túnel.

“Para estos acusados, no hubo una luz al final del túnel. Eran torretas y sirenas”, dijo el fiscal federal Adam Gordon.

Implicaciones legales y vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Las imputaciones incluyen cargos por conspiración para distribuir estupefacientes; Hernández López también enfrenta cargos por conspiración para usar un túnel transfronterizo y conspiración para importar sustancias controladas.

“Esta investigación y decomiso representa un gran golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación”, reconoció Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego.