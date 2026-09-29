Secuestro de un joven desata persecución y balacera en Querétaro

La privación de la libertad de un joven en Pedro Escobedo desató una persecución que recorrió varios municipios de Querétaro y dejó a dos policías estatales heridos y a un conductor muerto.

¿Qué pasó con el joven secuestrado en Pedro Escobedo?

Sujetos armados llegaron hasta un domicilio en Pedro Escobedo, Querétaro, para llevarse por la fuerza a un joven. El hecho provocó una movilización policial que rápidamente se trasladó hacia la carretera 57.

Durante la persecución, a la altura de San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués, se registró un intercambio de disparos. En medio del fuego cruzado, un conductor murió y dos policías estatales resultaron heridos.

Un testigo contó que durante varios minutos observó el paso de numerosas patrullas y posteriormente el cierre de algunas calles.

“Vi pasar demasiadas patrullas, como unas 30”, relató Uriel Ramírez, quien señaló que los agentes comenzaron a cerrar la zona después de que se reportara una camioneta baleada.

Frustran secu3stro tras bal4cera en la 57 🚨🚔



Autoridades evitaron el secu3stro de un joven rapt4do en Pedro Escobedo tras una persecución y tir0teo en la #Carretera57.



Con información de Waldo Maya@waldomaya



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¿Dónde rescataron al joven secuestrado?

La persecución continuó hasta Paseo Constituyentes, en el municipio de Corregidora, donde las autoridades consiguieron localizar y rescatar al joven.

En ese punto fue detenido uno de los presuntos agresores, mientras que otros sujetos habrían escapado rumbo a Celaya, Guanajuato.

Más de 12 horas después, la investigación tuvo otro movimiento.

¿Qué encontraron en la camioneta relacionada con la balacera?

Una de las camionetas presuntamente utilizada durante la huida fue detectada nuevamente al ingresar a territorio queretano.

La unidad fue interceptada en los carriles del Libramiento Norponiente, en dirección a Santa Rosa Jáuregui. El conductor habría hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes y terminó detenido.

De acuerdo con el reporte de Azteca Noticias, dentro de la camioneta fueron localizados indicios que estarían relacionados con los hechos ocurridos horas antes sobre la carretera 57.

Las dos camionetas involucradas en la balacera y secuestro quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones.

Los dos policías estatales lesionados por arma de fuego fueron reportados fuera de peligro.

Mientras tanto, el joven que había sido privado de la libertad recibió atención y los dos detenidos, uno por cada hecho, quedaron bajo investigación.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante la persecución y ubicar al resto de los presuntos involucrados.