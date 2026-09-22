Noche violenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara: atropellan a mujer en Santa Tere y atacan a policías en Mezquitán Country

La madrugada y las últimas horas en Zona Metropolitana de Guadalajara estuvieron marcadas por dos hechos violentos en distintos puntos de la ciudad.

Por un lado, una mujer perdió la vida de forma trágica tras ser arrollada por un vehículo en las calles de la colonia Santa Tere. Por otro lado, en la zona de Mezquitán Country, el paso de un coche provocó el despliegue de corporaciones de seguridad luego de que sujetos armados dispararan directamente contra policías estatales.

Esto es todo lo que pasó en la zona del estado de Jalisco.

Las autoridades mantuvieron resguardadas las zonas donde ocurrieron ambos percances en Guadalajara.

#NOTICIAS 🔴 Una mujer en situación de calle f4llec!ó la madrugada de este martes tras ser atrop3ll4da sobre la Avenida Enrique Díaz de León, en la Colonia Santa Tere.



Servicios de emergencia acordonaron la zona para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las… pic.twitter.com/etxvOyvy1f — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 22, 2026

Mujer pierde la vida tras ser arrollada en Santa Tere

Un percance vial terminó con la vida de una persona de entre 30 y 35 años, presuntamente en situación de calle.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Tere, sobre el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Manuel Acuña.

¿De qué murió la mujer exactamente?

El chofer del vehículo involucrado, una camioneta blanca, argumentó a los oficiales que la mujer se le cruzó de forma repentina en la calle.

Al no poder frenar, la camioneta la golpeó de lado, haciendo que cayera fuertemente al suelo.

Médicos de los servicios de urgencias llegaron a la zona para revisarla, pero el traumatismo en la cabeza ya le había quitado la vida de inmediato.

Agresión a balazos contra elementos estatales

Pocas horas después, las alarmas se encendieron en la colonia Mezquitán Country. Policías del estado estaban haciendo una inspección preventiva a un coche en las calles Miraflores y Nicolás Romero cuando otro vehículo pasó junto a ellos y les disparó sin razón alguna.

Operativo con código rojo

El ataque sorpresivo provocó que se activara la alerta máxima en toda la ciudad.

En minutos, patrullas de la Policía de Guadalajara, la Policía Metropolitana y del Estado llegaron para apoyar en el punto y buscar a los agresores.

🔴#IMPORTANTE |

Elementos de la Policía del Estado fueron agred!dos a tir0s en la colonia Mezquitan Country, en Guadalajara. No se reportan personas lesionad4s tras los hechos.



Con información de: @DiegoGarciaH_



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El saldo que dejaron los hechos

Por el caso del atropellamiento, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades con el conductor detenido.

Sobre la balacera en Mezquitán Country, las autoridades confirmaron que ningún policía resultó lesionado por los disparos.