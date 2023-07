¿Un hogar? Esta es la razón por la que hay personas durmiendo en aeropuerto de CDMX

A diario miles de viajeras y viajeros caminan por los pasillos del aeropuerto de CDMX; sin embargo, es en la madrugada cuando algunas personas elijen este lugar para poder dormir unas cuantas horas, ¿Por qué hay gente que duerme en estas instalaciones?

De acuerdo con algunos guardias de seguridad y otros trabajadores, las horas en las que se encuentran más personas durmiendo en el aeropuerto de CDMX son entre las 4:30 y 6:00 de la mañana, pero no muchos de ellos son viajeros.

¿Por qué hay gente durmiendo en el AICM?

A pesar de que no existe un tiempo estimado para estar en el aeropuerto de CDMX, el quedarse a dormir dentro de las instalaciones está prohibido; sin embargo, mucha gente omite está regla, ¿Por qué se quedan descansando ahí?

Por un vuelo: Algunas personas optan por llegar antes y esperar a que la hora de su vuelo se acerque y así evitar perderlo; sin embargo, los usuarios que lo pierden o retrasan su salida, deciden quedarse ahí, ya que un hotel puede salir mucho más caro.

Muchos usuarios deciden quedarse algunas horas dentro del aeropuerto, para esperar a que el transporte público comience a funcionar, ya que es una buena opción para su economía. Falta de recurso: En ocasiones, las instalaciones del aeropuerto de CDMX son utilizadas por personas en situación de calle.

“En mi caso, mi economía no me ayuda porque pues vivo a 4 horas de aquí (…) Entonces me quedo ahorita y en el primer metro ya me puedo ir”, explicó una persona para Fuerza Informativa Azteca.

Fuerza Informativa Azteca

¿Qué hacen los policías si encuentran personas dormidas en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

El quedarse a dormir dentro de las instalaciones del aeropuerto de CDMX no está permitido; sin embargo, no se ha confirmado que exista alguna multa o sanción por ello.

De acuerdo con algunos policías de seguridad del aeropuerto, en caso de encontrar a cualquier persona durmiendo dentro del lugar, se les pide que se levanten para después acompañarlos a la salida del metro o de algún otro tipo de transporte para que puedan dirigirse a su casa.

“En ocasiones sí venían personas en situación de calle, que querían resguardo aquí, bueno nada más por la noche”, explicó una policía para Fuerza Informativa Azteca.

Pexels

¿Dónde se puede descansar en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

A pesar de que existe un área pública en el aeropuerto de CDMX, existen otras zonas donde las y los pasajeros pueden quedarse para esperar a que salga su vuelos; sin embargo, no pueden quedarse a dormir ahí, ¿Cuáles son estos lugares?

Área de embarque.

Salas VIP (Debe checarse con la aerolínea).

Cápsulas para dormir.

Para esperar la salida de tu vuelo, se recomienda contar con un antifaz, alguna almohadilla para el cuello, así como tapones para oído, ya que te ayudará a descansar de mejor manera.