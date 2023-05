¿A Peso Pluma no le gusta su voz? El cantante de corridos tumbados se sincera

Peso Pluma, el cantante de 23 años, famoso por interpretar corridos tumbados mostró su vulnerabilidad antes las cámaras y confesó lo que realmente piensa sobre su tono de voz.

Fue durante una entrevista en vivo, que el cantante número uno hoy en todas las plataformas de streaming reveló reveló que ¡no le gusta su voz! Así como se escucha, Hassan Emilio Kabande, aseguró que pese a ser el instrumento principal de su sorpresiva fama, su noto no es de su agrado.

“A mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta es que está diferente”, dijo el cantante de 23 años, al indicar no necesariamente debe ser un “fregón” cantando para continuar elevando su éxito.

Para exponer su punto de vista, Peso Pluma ejemplificó con grandes artistas del regional mexicano tales como Valentín Elizalde y Chalino Sánchez, a quienes señaló de no tener una voz prodigiosa; sin embargo, lograron conquistar al público.

De acuerdo con Hassan Emilio, los cantantes anteriormente mencionados subieron a la cima del éxito gracias al particular estilo con el que lograban posicionar la música regional.

Mucha gente dice que Valentín Elizalde no era gran cantante, y otros, ellos cantaban diferente, por eso le gustaban a la raza. Pues Valentín, que Chalinón Sánchez, toda esa raza que cantaba diferente y yo creo que por eso a la gente le gusta porque es algo que no ven, que es algo único. Peso Pluma

¿Cómo alcanzo su éxito Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande, nombre verdadero de Peso Pluma, saltó a la fama en la segunda mitad del 2022 con el sencillo ‘El Belicón’, una canción que hace apología a la cultura del narcotráfico y con la que ha vinculado gran parte de su imagen.

La música de Peso Pluma se ha expandido a varios terrenos y ahora también presume éxitos en el reggaetón, trap y rap, colaborando con otros artistas como Alemán, Nicki Nicole, Marshmello y Becky G, entre otros famosos.

Con más de 30 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música en streaming, el cantante de 23 años sorprende que con menos de tres años como artista ya haya alcanzado la cima de la industria, pues acaba de presentarse en el festival de Coachella, es tendencia absoluta en TikTok e incluso recientemente apareció a lado de Bad Bunny.