Le piden a San Isidro Labrador buena cosecha en Toluca

Después de dos años, música y baile volvieron a las calles de la delegación de Santa Tlapaltitlan en Toluca, Estado de México. Los pobladores motivados por la fe, realizaron el tradicional paseo de la agricultura en honor a San Isidro Labrador.

“El pueblo era pueblo de campesinos tenían yuntas y cultivaban sus terrenos y salían en este paseo para pedir la lluvia y dese entonces los ancianos acostumbran a hacer esta fiesta,” expresó Reyes González, sacerdote.

“Afortunadamente se pudo retomar nuevamente, como puedes ver es el gusto de la gente y es la devoción a nuestro santo patrono,” nos contó Mario Moreno, feligrés.

Más de cinco mil hombres, mujeres y niños, algunos a bordo de carros alegóricos, agradecen lo que da la tierra y piden una buena cosecha.

“Básicamente todo viene a lo que es el campo, vienen mazorcas, viene arado y todos los artículos de cultivo,” dijo David Desales, feligrés.

Sergio en su carro de papas, dice, poder retomar estas tradiciones y también reactivar la economía.

“Por ahí me la pasé sufriendo y trabajando en la obra y con lo poquito que vendía me fui pasando. Se puso bueno a lo largo de los dos años que le sufrimos y ahora que organizaron que iba a ver paseo, me dio hasta gusto,” comentó Sergio Salazar, comerciante.

Se cumplen 400 años de la canonización de San Isidro Labrador por el papa Gregorio en 1622.

En México, el 15 de mayo se festeja al patrono de los agricultores, la fecha se relaciona con la llegada de la temporada de lluvia y encomiendan sus cultivos para un buen ciclo agrícola.

¿Por qué celebran a San Isidro Labrador?

San Isidro labrador es considerado el patrono de los agricultores, por lo que los creyentes se encomiendan a él por dos razones. La primera es agradecer los favores concedidos en el año saliente; y para pedir que la cosecha del ciclo entrante sea exitosa para ellos y sus familias.