Policía cibernética alerta sobre estafadores en Marketplace

La llegada de las redes sociales acortó las brechas de comunicación entre las personas de manera positiva; sin embargo, otros aprovecharon para encontrar un mercado de estafas para las personas que buscan comprar algún producto, en este caso, en Marketplace.

Especialistas advierten que ya se ha detectado el modus operandi de las bandas organizadas que operan en la plataforma, por lo que le advirtieron a las personas cómo trabajan para no caer en ningún tipo de estafa; el Equipo de Fuerza Informativa Azteca informa el actuar.

¿Cuál es el modus operandi de los estafadores de Marketplace?

Las personas que han dedicado parte de su tiempo a estudiar cómo atacan los estafadores subrayan que primero contactan a un vendedor a quien le dicen comprarán su producto de manera inmediata y le piden su número telefónico.

Posteriormente intentan mantenerlos en la línea telefónica, no les permiten colgar, les solicitan su dirección, ubicación en tiempo real y envían un taxi para que entreguen la mercancía, mientras supuestamente se encuentran en una tienda de conveniencia haciendo el depósito que nunca llega.

“Y te piden que no cuelgues, entonces te empiezan a presionar de que ya te hice el depósito, se escuchan hasta sonido en el lugar donde están haciéndose depósitos, te dicen que pues ya quedó te mandan por ahí el dato y pues no quieren que cuelgues y quieren saber el momento en que tú ya estás mandando el producto”, dijo Wikichava, uno de los especialistas.

Estafadores amenazan con tener la ubicación de la persona en caso de no caer en la trampa

Emiliano estuvo a punto de ser una víctima de los estafadores, por lo que compartió su historia para que otras personas estén alerta, contó que al no ver el dinero en su cuenta bancaria tomó la decisión de no entregar el artículo, por lo que rápidamente surgieron las amenazas al asegurar que tenían su domicilio.

“No va a ver deposito, y somos los líderes de un cartel me mencionó y somos los jefes de la plaza, me dice, en este momento te voy a mandar otro Uber y vas a dejar tu juego allá adentro y yo dije no sé porque un jefe de una plaza estaría hablando conmigo por un Nintendo y me dice como ya tenemos tu ubicación tienes dos opciones o lo haces por las buenas o por las malas y me dice aquí está mi compadre a un lado, el ya va para tu casa y sino lo haces te va a dar un levantón”, dijo

Al escuchar las amenazas tomó la decisión de bloquearlos y pronto cortó cualquier tipo de vínculo con los estafadores.

Policía cibernética da recomendaciones para no ser víctima de estafas

La policía cibernética aseguró que cada día son más recurrentes las denuncias por extorsiones en redes sociales, por lo que lanzó un par de recomendaciones y de esta manera no caer en las estafas; pidieron no dar datos personales, ni mostrar datos confidenciales de las tarjetas bancarias.

“La recomendación más sencilla es apegarnos a nuestro propio sentido común…hay que desconfiar de ofertas demasiado atractivas por así decirlo, no realizar pagos adelantados a nuestra compra y mucho menos envíes el producto o lo subas a un taxi”, sentenció.