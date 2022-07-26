Colombia: una policía tuvo que “enamorar” a un criminal para detenerlo

En Colombia, una policía se infiltró en la estructura del Clan del Golfo, liderada por un criminal apodado como el "Cherry". La policía se encargó de enamorar a uno de los hombres del grupo criminal para lograr detener a la banda.

Gracias a la actuación de esta policía, el criminal fue abatido en un operativo. Tanto a la mujer policía como a un grupo de informantes, les pagarán una recompensa económica por los datos que brindaron.

Según la policía, “esta estructura criminal era muy indisciplinada. Permanentemente estaban en fiestas, con trabajadoras sexuales, había mucho consumo de sustancias estupefacientes”.

Las fiestas salían del dinero que les pagaba alias "Chiquito Malo" por la misión criminal, datos que obtuvo la policía tras enamorar a uno de los hombres de la banda.

La policía grababa al criminal y enviaba dicho material a sus jefes, que la cuidaban muy cerca del lugar.

Mi misión, como policía, era conocer la rutina del grupo criminal.

Los datos recolectados por la policía infiltrada llevaron a sus compañeros hasta el centro de operaciones del criminal. La policía acudió a una fiesta con el hombre, al que se había encargado de enamorar, y ahí, comenzó el operativo.

Tuve conocimiento de la existencia de una fiesta que se realizó en el municipio de Chigorodó en una discoteca.

La policía reconoció que tuvo un sentimiento de impotencia y rabia por tener al criminal justo a su lado y no poder detenerlo, pero con el conocimiento de que su labor de "enamorar" contribuiría a la judicialización del criminal ante la justicia.

El "Cherry" y otros cuatro presuntos miembros del Clan del Golfo fueron abatidos en esa operación.

Valiente patrullera se infiltró en una estructura del Clan del Golfo que asesinaba policías en el Urabá antioqueño https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/Wx5FNy42mQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 25, 2022

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