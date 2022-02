Video: Detienen a policías de Puebla por estar borrachos

Policías municipales de Puebla detuvieron a tres de sus compañeros por estar borrachos. Todo comenzó cuando personal de asuntos internos se acercó a un vehículo, en cuyo interior había tres policías en presunto estado de ebriedad, tras jaloneos los detuvieron.

El conductor arranca el vehículo, el oficial comienza a platicar con los tripulantes, sin embargo, el auto comienza a avanzar.

El conductor se echa de reversa, pero trata de salir del lugar y llega a tocar a un policía.

Posteriormente, en la ciclopista de la zona, comienza el jaloneo entre dos de los elementos señalados y los de asuntos internos.

“Jefe vamos a regresarnos por favor, ¿Qué necesitas jefe? ¿Quién eres? Manuel Rodea de asuntos internos ¿Y luego? Estoy franco que necesitas, vamos a regresarnos, salí 7:30 de la mañana ¿qué necesitas?,” se escucha en uno de los videos que circula en redes sociales.

Los jaloneos siguen por varios minutos entre los policías hasta que son esposados los que presuntamente estaban ebrios.

“A ver, no, no, pide más apoyo jefe, no no, porqué lo jalas, se va caer, bájate carnal, estas mal ¿por qué? Estoy franco, estoy de vacaciones, jefe no empeore las cosas, se va ya caer”, se escucha en otro audio parte de la discusión.

Ante estos hechos, personal de la Secretaría de Seguridad ciudadana del municipio de Puebla, dio a conocer que en el momento de que fueron captados estos elementos, ya se encontraban fuera de horario de servicio.

Sin embargo, detalló la dependencia que la unidad de asuntos internos tomó conocimiento del caso y remitirá ante el consejo de honor y justicia y que se procederá a la sanción procedente según determine el propio consejo y de conformidad con las garantías legales.

Finalmente, se dio a conocer que el personal de asuntos internos no puede dar entrevistas a ser una investigación en curso.