Alcalde de Tijuana se registra como precandidato de Morena para la gubernatura de Baja California

4 de diciembre.- La mañana de este viernes, Arturo “El Gallo” González Cruz, acudió a la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la Ciudad de México, para registrarse como precandidato para la gubernatura de Baja California.

“Buscamos un gobierno de unidad, que garantice el bienestar y la justicia social para todos. Venimos a buscar la participación en la contienda del próximo año, porque queremos la paz y tranquilidad para los bajacalifornianos y para todos los ciudadanos y por supuesto que vamos a cumplirles”, mencionó “El Gallo”.

Acompañado del senador Gerardo Novelo y Pedro Torres-Torrija, llegaron a las instalaciones de Morena para presentar la documentación necesaria que los acredite como aspirantes para contender por el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.

El actual alcalde de Tijuana, Arturo González, presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, un proyecto de trabajo que da prioridad a los ejes rectores impulsados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar, un plan de gobierno que siga promoviendo la Cuarta Transformación en Baja California.

“Estamos en el registro de los aspirantes que vamos en unidad por Morena para cumplir con esa esperanza que tiene la población, ya que a ellos nos debemos. Lo hacemos en unidad y reconozco el trabajo del senador Novelo y de Pedro Torres-Torrija, porque tenemos grandes proyectos para nuestro Estado”, remarcó el todavía presidente municipal de Tijuana.

El aspirante a la gubernatura de Baja California, cuenta con el respaldo de varios personajes de la vida política regional, como la alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra, Erik Moreno Aguilar, Consejero Nacional de Morena, José Luis Pérez Canchola, Delegado del Gobierno de México en Baja California.

También respaldan la iniciativa de “El Gallo”, los regidores de Tijuana, Gabriel Zambrano y Yolanda García Bañuelos, los ediles de Tecate, Joaquín Mercado y Alfonso Zacarías, así como los diputados Rosina del Villar y Martha Patricia Ramírez Lucero, la alcaldesa suplente de Mexicali, Lupita Mora, entre otros simpatizantes.