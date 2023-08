VIDEO: A dos años del feminicidio de Polly Olivares, su amiga Fernanda revela cómo fue esa terrible noche

Hoy 30 de agosto, un Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México dictará sanciones en contra de Diego Armando Helguera, quien el pasado sábado fue declarado culpable por el feminicidio de Fernada ‘Polly’ Olivares, así como de la tentativa de feminicidio en agravio de Fernanda Cuadra. Ahora, a dos años del terrible hecho, por fin se revela cómo se vivió aquella noche.

TESTIMONIO: Fernanda habla sobre las secuelas de su intento de asesinato

Fernanda Cuadra, amiga de Polly Olivares, acudió el 12 de junio de 2021 con su compañera a una reunión en la alcaldía Iztacalco, en la que nunca se imaginó el trágico final. Hoy por fin se ha atrevido a revelar cómo vivió el episodio, así como las terribles secuelas a las que se ha enfrentado luego de vivir un intento de feminicidio en su contra.

Según relató Fernanda, durante la reunión, Diego Armando, hoy sentenciado por los delitos de feminicidio y feminicidio en agravio, se había puesto un tanto violento, razón por la que los asistentes le solicitaron retirarse del lugar; sin embargo, la noticia no fue bien recibida y procedió a amenazar a Polly y a su amiga.

“Nos gritó algo parecido como ‘las voy a matar perras, porque estábamos Polly y yo…", segundo después el agresor cumplió su palabra, subió a su automóvil y las atropelló con saña. Lamentablemente, Polly murió y contra todo pronóstico, Fernanda sobrevivió.

Fernanda Cuadra habla sobre cómo ha manejado su vida después casi morir a manos de Diego

“La única persona con la que podía hablar murió", dice Fernanda al hablar sobre su vida actual

La joven de 30 años indicó que dados los hechos, sufrió una fractura de cráneo bilateral, debido a que el automóvil que manejaba Diego, le pasó encima por la parte del costado, la cadera y las piernas.

“Hay días que me levanto y quiero llorar, que no entiendo por qué estoy aquí hoy si mi vida era otra y realmente la única persona con la que podría hablar, pues no está, que murió", siguió relatando Fernanda al apuntar que cuando salió del hospital era como un bebé.

Tuve que aprender de cero, todos los colores, los números, a volver a hablar otra vez, quiénes eran mi familia, quién era yo… Tienes 30 años y de repente no sabes bañarte, ni hablar, ni comer, ni nada… Yo no podía comer sola, ni hacer absolutamente nada por mí, ni siquiera ir al baño… Fernanda Cuadra

¿Cuánto tiempo podría pasar Diego Armando Helguera en la cárcel?

En dos semanas, Fernanda bajó de 63 A 48 kilos, perdió un oído y los doctores le comentaron que en 10 años podría perder la vista del ojo izquierdo."Por suerte viví, pero no estoy bien y siento que nunca voy a estar bien”, finalizó.

Actualmente, Diego Armando Helguera se encuentra en el reclusorio oriente por los delitos de feminicidio y feminicidio en agravio. Se espera que el agresor pueda recibir una pena máxima de 110 años de prisión.